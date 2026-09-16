Paul George comprend la colère des fans des Celtics

Présenté officiellement devant la presse, ce mardi, Paul George n’a bien évidemment pas échappé aux questions sur Jaylen Brown. Le joueur contre lequel il a été échangé en juillet et celui qu’il tentera surtout de faire oublier, à sa manière.

« PG » le sait mieux que personne : ce ne sera pas une mince affaire. D’autant que « JB » représente plus qu’un simple champion NBA et MVP des Finals pour la ville de Boston, qui l’avait accueillie à partir de 2016.

« Écoutez, je comprends les circonstances. Je sais à quel point JB comptait, tant pour la franchise que pour toute la ville. Donc je n’ai rien pris personnellement », répond-il, en référence à toutes les critiques ayant afflué après le transfert. « Honnêtement, c’est normal qu’ils réagissent à ce transfert avec leurs émotions. Mais mon rôle, c’est de saisir cette belle opportunité qui s’offre à moi. Bien sûr, les deux dernières années ont été compliquées pour moi physiquement, mais je me sens à nouveau bien. »

Sans Jaylen Brown, leader incontesté du groupe sans Jayson Tatum et auteur de la meilleure saison de sa carrière en 2025/26, au point d’être cité parmi les « outsiders » pour le MVP, les Celtics voudront forcément conserver leur place dans les hauteurs de la conférence Est.

Il connaît et accepte déjà son rôle

Paul George, certes loin de ses meilleures années à 36 ans, et globalement décevant lors de son passage à Philadelphie, à cause de ses pépins physiques, compte en tout cas se mettre au service du collectif pour aider au mieux Boston.

« C’est un nouveau groupe et une nouvelle opportunité », rappelle l’ancien All-Star. « Encore une fois, je pense [que les Celtics] récupèrent quelqu’un qui est prêt, mais qui n’est pas simplement là pour remplacer ou combler le vide laissé par JB. Mais d’un point de vue personnel, je pense pouvoir m’intégrer, nous garder parmi les candidats au titre et nous donner une vraie chance de gagner. »

Le départ vers les Sixers de Jaylen Brown, en pleine force de l’âge, permettra au moins d’éviter une potentielle « bataille de coqs » avec Jayson Tatum, revanchard après sa blessure. En coulisses ou dans la presse, il n’y aura maintenant plus le moindre débat autour de la hiérarchie dans le groupe.

« On a une superstar et c’est JT », assure en ce sens Paul George. « Je ne suis pas là pour lui voler la vedette ou pour essayer de me réinventer. Je suis là pour l’épauler, car c’est lui le patron. J’ai déjà joué à côté d’un autre ailier superstar [Kawhi Leonard, ndlr] et on a magnifiquement cohabité. C’est, personnellement, ce que je vois aussi avec JT. »

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 20:44 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.1 0.4 7.8 2011-12 IND 66 29:40 44.0 38.5 80.2 0.8 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 37:37 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 2.9 0.6 17.4 2013-14 IND 80 36:14 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15:10 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 34:48 41.8 37.1 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 35:51 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.3 2.7 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 36:36 43.0 40.1 82.2 0.9 4.7 5.7 3.3 2.9 2.0 2.7 0.5 21.9 2018-19 OKC 77 36:54 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 29:34 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 33:43 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.6 5.2 2.4 1.1 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 34:45 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 34:38 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 74 33:49 47.1 41.3 90.7 0.5 4.7 5.2 3.5 2.7 1.5 2.1 0.5 22.6 2024-25 PHI 41 32:32 43.0 35.8 81.4 0.6 4.8 5.3 4.3 2.5 1.8 2.6 0.5 16.2 2025-26 PHI 37 30:41 43.9 39.2 82.0 0.5 4.8 5.3 3.6 2.3 1.7 1.7 0.4 17.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.