Pour Jon Scheyer, la NBA peut encore attendre

Avant de signer Dusty May, les Mavericks avaient dans leur viseur Jon Scheyer, actuellement à la tête de Duke. Mais après plusieurs jours de réflexion, le technicien a choisi de poursuivre son aventure avec les Blue Devils.

« Je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je n’allais pas au bout de cette mission », explique Jon Scheyer, sous contrat avec Duke jusqu’en 2031. « Je me retrouve dans une situation unique puisque l’on n’obtient pas souvent le poste de ses rêves à 33 ans. Nous avons encore beaucoup à faire et à accomplir ici. C’est ici que ma famille vit et je me sens comme chez moi. »

Pour le moment, Jon Scheyer ferme donc la porte à la NBA. Mais l’ancien joueur, dont la carrière avait été brutalement freinée par une grave blessure à l’œil, n’a pas abandonné l’idée de rejoindre un jour la Grande Ligue.

« Je voulais être All-American, je voulais remporter un championnat national et je voulais arriver en NBA », énumère-t-il d’ailleurs à propos des objectifs qu’il s’était fixés lorsqu’il était lycéen. « Le troisième objectif n’est pas encore arrivé, mais j’ai atteint les deux premiers. »

L’héritier de Mike Krzyzewski

Avant d’être contraint de mettre un terme à sa carrière de joueur, Jon Scheyer avait déjà frôlé la NBA puisqu’il avait participé à un camp d’entraînement avec les Clippers. Les discussions avec Dallas lui ont offert une nouvelle occasion de se rapprocher de ce rêve, mais le technicien préfère pour l’instant poursuivre le travail entamé à Duke.

Un choix qui s’inscrit aussi dans la mission particulière qui lui a été confiée en 2022 : succéder à Mike Krzyzewski, après plus de quatre décennies de règne du mythique « Coach K ».

« Je suis un historien et j’ai suivi un cursus d’histoire à Duke. J’ai commencé à me pencher sur les successions et sur tous les exemples que j’ai pu trouver dans le monde du sport ou du business, et il n’y a pas beaucoup de cas où cela s’est bien passé », raconte Jon Scheyer. « C’est important de ne pas changer trop vite. Lorsque vous regardez Duke jouer, je pense que l’on y associe l’altruisme et la ténacité. Je ne veux pas que ça change. »

Et le chantier est loin d’être terminé. La saison dernière, Duke n’a pas retrouvé le Final Four, éliminé par UConn lors de l’Elite Eight. Les Blue Devils ont donc renforcé leur effectif durant l’été, notamment avec l’arrivée de John Blackwell, qui sort d’une saison à quasiment 20 points de moyenne avec Wisconsin.