NCAA : Duke met la main sur John Blackwell

Encore sous le traumatisme de sa dernière élimination à la dernière seconde face au rival North Carolina dans la course au titre, Duke continue de s’activer pour recruter les meilleurs prospects du pays.

Après Cam Williams, Deron Rippey Jr. et Bryson Howard, c’est au tour de l’arrière John Blackwell de s’engager avec la formation de John Scheyer.

Meilleur arrière disponible sur le portail des transferts universitaire, le phénomène de Wisconsin a tourné à 19.1 points, 5.1 rebonds et 2.3 passes décisives dans une saison bouclée par une sortie à 22 points et 10 rebonds dans la défaite face à High Point au premier tour du tournoi NCAA.

Il s’était également distingué en inscrivant 26 points dans la victoire face à Michigan en janvier dernier, mettant en valeur son adresse extérieure, lui qui tournait à 38.9% à 3-pts en 7.3 tentatives en moyenne par match et 44.2% sur du catch-and-shoot cette saison.

John Blackwell devrait directement intégrer le cinq majeur d’une formation qui pourra encore compter sur les cadres Cayden Boozer au poste 1 et l’intérieur Patrick Ngongba II, tandis que Cameron Boozer et Isaiah Evans se sont tournés vers la Draft NBA.