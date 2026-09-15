Les défis de Dominick Barlow

Passé en quelques mois d’un « two-way contract » à une place de titulaire, Dominick Barlow a été l’une des belles surprises de la saison 2025/26 à Philadelphie. À 23 ans, l’intérieur s’est rendu indispensable grâce à son activité, ses coupes vers le cercle, son rebond offensif et sa polyvalence défensive.

Autant de qualités qui ont convaincu Nick Nurse de l’installer régulièrement aux côtés de Joel Embiid. Mais dans un effectif désormais renforcé par LeBron James, Jaylen Brown et Dean Wade, Dominick Barlow sait que son énergie ne suffira peut-être plus pour conserver une place importante dans la rotation des Sixers. Comme d’autres, son principal chantier de l’été était donc évident : le tir extérieur.

Une mécanique à reconstruire

Une blessure au coude en début de saison dernière avait perturbé la mécanique de Dominick Barlow. Pour compenser, l’intérieur avait davantage sollicité son poignet et son épaule, au point de ressentir également une gêne.

Enfin en bonne santé, il a pu retravailler le placement de son coude au moment d’armer son tir. Avec une priorité très claire : devenir fiable dans les corners.

« Quand on regarde notre effectif, avec les joueurs qui courent et occupent les différents espaces, je pense que réussir ce tir est la chose la plus importante », a-t-il expliqué à PhillyVoice. « Si je peux mettre d’autres tirs, c’est évidemment un plus. Mais si je parviens à écarter le jeu depuis les corners, je pense que cela peut donner un tout autre visage à notre équipe, en complément de tout ce que je fais déjà. »

Avec seulement 25,4 % de réussite à 3-points et 70,1 % aux lancers-francs en quatre saisons NBA, Dominick Barlow ne va pas subitement devenir un spécialiste du shoot extérieur. Et ce n’est pas ce que Philadelphie lui demande.

Entouré de nombreuses menaces offensives, il devrait régulièrement être laissé seul par les défenses adverses et il rêve déjà des passes de LeBron James. Son défi sera simplement de convertir suffisamment de tirs ouverts pour empêcher son défenseur de venir systématiquement aider sur Joel Embiid ou les autres créateurs.

Un progrès dans ce domaine pourrait aussi peser sur son avenir financier. Dominick Barlow sera libre de tout contrat l’été prochain et pourrait décrocher un joli contrat s’il confirme sa progression.

Une option comme pivot remplaçant ?

Son avenir dans la rotation pourrait également passer par le poste de pivot. Nick Nurse l’avait utilisé ponctuellement comme intérieur unique en début de saison, avec des résultats encourageants, avant de ressortir cette option lors des playoffs face aux Knicks.

Avec LeBron James et Dean Wade capables d’occuper une grande partie des minutes au poste 4, Dominick Barlow pourrait ainsi partager son temps de jeu entre les deux positions. Aligné au poste 5, il permettrait notamment aux Sixers de changer sur tous les écrans et d’accélérer le rythme en transition.

La principale interrogation concernerait alors le rebond défensif, un domaine dans lequel son impact n’a pas toujours répondu aux attentes la saison dernière. Conscient du problème, le joueur a également cherché à renforcer son corps durant l’intersaison.

« Devenir plus costaud et plus fort a toujours été l’objectif », a-t-il poursuivi. « Que ce soit au poste 4 ou au poste 5, je pense que nous pouvons faire beaucoup de choses différentes en tant qu’équipe, moi y compris. Évidemment, je suis prêt à jouer là où l’on aura besoin de moi. Mais quand on possède un joueur aussi dynamique que Joel Embiid, cela offre beaucoup de possibilités. »

Entre un tir extérieur à fiabiliser et une polyvalence à exploiter davantage dans la raquette, Dominick Barlow a plusieurs leviers pour continuer à se rendre indispensable. Dans une rotation beaucoup plus dense, sa capacité à franchir ce nouveau cap pourrait déterminer à la fois son rôle cette saison… et la valeur de son prochain contrat.

Dominick Barlow Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SA 28 14:34 53.5 0.0 72.0 1.6 2.0 3.6 0.9 2.0 0.4 0.5 0.7 3.9 2023-24 SA 33 12:44 49.6 33.3 69.0 1.4 2.1 3.4 1.1 1.4 0.4 0.3 0.4 4.4 2024-25 ATL 35 10:43 53.1 25.9 63.6 1.0 1.4 2.4 0.5 1.3 0.3 0.1 0.5 4.2 2025-26 PHI 71 23:47 53.9 25.6 71.8 1.9 2.9 4.8 1.2 2.1 0.9 0.8 0.7 7.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.