Dominick Barlow passe son été à rêver aux passes de LeBron James

Comme tous les Sixers, Dominick Barlow mesure le changement de dimension de la franchise après les arrivées de LeBron James, Jaylen Brown, Dean Wade et Anfernee Simons. L’intérieur de 23 ans se réjouit surtout de pouvoir évoluer aux côtés de l’un des meilleurs passeurs de l’histoire.

Auteur d’une saison solide avec 71 matches disputés, dont 59 comme titulaire, l’intérieur de 23 ans a été récompensé en février par un contrat de deux ans et 6,8 millions de dollars, avant que Philadelphie ne lève son option pour la saison 2026/27.

Mais l’été a surtout été marqué par l’arrivée de LeBron James. « C’est surréaliste », confie Barlow à PhillyVoice. « Je vais essayer d’apprendre le plus possible de lui. »

Tout son travail estival a d’ailleurs été pensé en fonction de son nouveau coéquipier. Barlow explique avoir énormément travaillé son tir dans le corner, persuadé que LeBron lui offrira de nombreuses occasions ouvertes.

« Tout le travail que j’ai fait cet été sur les tirs dans le corner… C’est un passeur d’élite. Il attire énormément de défenseurs et il peut faire toutes les passes possibles. Je sais que le ballon va arriver, parfaitement dans le rythme. À moi de mettre ces tirs ouverts. »

L’intérieur imagine également un duo très efficace en transition. « Il adore trouver ses partenaires sur jeu rapide. Il faudra courir, remplir les couloirs et être prêt. Je pense qu’on pourra faire beaucoup de dégâts en contre-attaque, mais aussi sur jeu placé. »

Un tir extérieur en reconstruction

Pour profiter pleinement des espaces créés par LeBron James, Barlow sait qu’il doit devenir une menace crédible à longue distance. Son tir avait été perturbé la saison dernière par une blessure au coude droit qui l’avait obligé à modifier sa mécanique.

Cette blessure appartient désormais au passé. « Aujourd’hui, quand je regarde notre effectif, je pense que réussir ce tir dans le corner est probablement la chose la plus importante pour moi. Si je peux écarter les défenses tout en apportant le reste de mon jeu, cela donnera une tout autre dimension à notre équipe. »

Avec LeBron James attendu au poste d’ailier fort titulaire, Barlow pourrait être davantage utilisé comme doublure de Joel Embiid au poste de pivot. Face aux jeunes Adem Bona et Ariel Hukporti, il entend se rendre indispensable : « Je suis prêt à jouer partout où l’équipe aura besoin de moi. »

Enfin, Barlow ne cache pas son enthousiasme devant le recrutement estival orchestré par le nouveau président, Mike Gansey.

« On ne pouvait pas rêver d’un meilleur été », assure-t-il. « Mike avait dit qu’il allait transformer cette équipe en candidate au titre, et il a tenu parole. Tous les joueurs respectent ce qu’il a fait. Les supporters veulent gagner, et il a recruté des joueurs majeurs comme LeBron, Jaylen Brown, Dean Wade et Anfernee Simons. C’est exactement ce qu’il avait promis pour changer la culture de cette franchise. »