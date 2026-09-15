Stephen Curry livre ses conseils pour devenir un meilleur shooteur à 3-points

Une fois de plus, Stephen Curry avait gardé le meilleur pour la fin. Passé par Pékin, Dongguan et Shenzhen à l’occasion de sa tournée estivale en Asie, le meneur superstar des Warriors a terminé son périple par une ultime étape à Hong Kong. C’est surtout à cette occasion qu’il a pris le temps de livrer quelques-uns des petits secrets qui ont fait de lui le meilleur shooteur de l’histoire.

Écouter un sniper parler de la façon dont il s’entraîne, se prépare et se concentre est toujours passionnant. Ça l’est d’autant plus lorsqu’il s’agit de Stephen Curry. Même si, sans surprise, il n’existe aucune recette miracle en dehors du travail et de la répétition pour augmenter ses chances de réussite.

Travail, mental, confiance et plaisir

Pour Stephen Curry, la confiance se construit d’abord à l’entraînement. Mais le mental joue également un rôle essentiel. À l’image du conseil que Kobe Bryant avait un jour donné à Tony Parker, en lui recommandant « d’effacer » de sa mémoire son tir précédent, il faut être capable de passer rapidement à autre chose après un échec.

Et surtout ne jamais perdre de vue le plaisir…

« Il faut comprendre que ça fait partie de la vie. Les gens vont toujours dire : ‘Tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça’. Mais je me suis toujours assuré que je m’amusais autant que possible, tout en m’appuyant sur mon éthique de travail pour aller de l’avant. J’avais de grands rêves, mais je me concentrais simplement sur le fait de m’améliorer jour après jour, en espérant qu’un jour, j’arriverais à atteindre ces objectifs », a-t-il d’abord déclaré.

Pour Stephen Curry, améliorer son adresse à 3-points s’apparente finalement à n’importe quel défi : il faut se concentrer sur ce que l’on peut contrôler. Et cela commence par tout le travail effectué loin des projecteurs.

« C’est toi qui contrôles les efforts que tu fournis. C’est toi qui contrôles l’énergie que tu consacres à tout ce que tu fais, pas seulement dans le sport, mais aussi à l’école et dans la vie », a-t-il poursuivi. « Si tu arrives à contrôler ces éléments, à enchaîner les bonnes actions les unes après les autres et à te mettre dans une position où tu es prêt à tout… Tout ça, c’est ce que les gens ne voient pas ».

« C’est normal d’être nerveux »

Après le travail vient donc la partie mentale. Et Stephen Curry n’est pas un adepte de la méthode Coué pour se persuader que chaque tir va rentrer. Au contraire : il faut accepter que le ballon ne traverse pas toujours le filet.

« C’est normal d’être nerveux », a-t-il d’ailleurs martelé. « Je suis encore nerveux, parce que si tu ne l’es pas, ça veut dire que tout ça n’a pas d’importance pour toi. Je m’appuie sur toutes les fois où j’ai déjà tenté les tirs que je sais que je vais tenter sur le terrain, et là, ça ne me dérange pas si je rate. Je ne vais pas être content, mais je sais aussi que l’échec fait partie du jeu. Il faut être capable d’accepter ce qui se passe sur le terrain. Mais je ne recule pas devant ces moments-là, car je travaille très dur pour y arriver ».

Travail, répétition, confiance, gestion de l’échec et plaisir : il n’y a donc pas de formule magique, mais plusieurs ingrédients à assembler. En les appliquant, un autre shooteur finira-t-il un jour par faire mieux que Stephen Curry ?

Stephen Curry Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 GS 80 36:12 46.2 43.7 88.5 0.6 3.9 4.5 5.9 3.2 1.9 3.0 0.2 17.5 2010-11 GS 74 33:38 48.0 44.2 93.4 0.7 3.2 3.9 5.8 3.1 1.5 3.1 0.3 18.6 2011-12 GS 26 28:09 49.0 45.5 80.9 0.6 2.8 3.4 5.3 2.4 1.5 2.5 0.3 14.7 2012-13 GS 78 38:15 45.1 45.3 90.0 0.8 3.3 4.0 6.9 2.5 1.6 3.1 0.2 22.9 2013-14 GS 78 36:29 47.1 42.4 88.5 0.6 3.7 4.3 8.5 2.5 1.6 3.8 0.2 24.0 2014-15 GS 80 32:40 48.7 44.3 91.4 0.7 3.6 4.3 7.7 2.0 2.0 3.1 0.2 23.8 2015-16 GS 79 34:11 50.4 45.4 90.8 0.9 4.6 5.4 6.7 2.0 2.1 3.3 0.2 30.1 2016-17 GS 79 34:39 46.8 41.1 89.8 0.8 3.7 4.5 6.6 2.3 1.8 3.0 0.2 25.3 2017-18 GS 51 31:59 49.5 42.3 92.1 0.7 4.4 5.1 6.1 2.2 1.6 3.0 0.2 26.4 2018-19 GS 69 33:47 47.2 43.7 91.6 0.7 4.7 5.3 5.2 2.4 1.3 2.8 0.4 27.3 2019-20 GS 5 27:48 40.2 24.5 100.0 0.8 4.4 5.2 6.6 2.2 1.0 3.2 0.4 20.8 2020-21 GS 63 34:10 48.2 42.1 91.6 0.5 5.0 5.5 5.8 1.9 1.2 3.4 0.1 32.0 2021-22 GS 64 34:33 43.7 38.0 92.3 0.5 4.7 5.2 6.3 2.0 1.3 3.2 0.4 25.5 2022-23 GS 56 34:40 49.3 42.7 91.5 0.7 5.4 6.1 6.3 2.1 0.9 3.2 0.4 29.4 2023-24 GS 74 32:43 45.0 40.8 92.3 0.5 4.0 4.5 5.1 1.6 0.7 2.8 0.4 26.4 2024-25 GS 70 32:10 44.8 39.7 93.3 0.6 3.9 4.4 6.0 1.4 1.1 2.9 0.4 24.5 2025-26 GS 43 30:54 46.8 39.3 92.3 0.4 3.2 3.6 4.7 1.7 1.1 2.8 0.4 26.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.