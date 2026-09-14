Chris Finch veut éliminer les mauvais shoots de LaMelo Ball

En arrivant à Minnesota cet été, LaMelo Ball va amplement soulager Anthony Edwards offensivement. Les Wolves auront ainsi deux gros attaquants à l’extérieur, deux joueurs rapides et capables de dribbler et shooter à volonté, pour faire (très) mal aux défenses. C’est évidemment une bonne chose pour Chris Finch, même si le meneur de jeu, appelé à devenir le patron offensif de l’équipe, vient aussi avec ses défauts et ses limites.

En défense déjà, mais aussi en attaque car il reste un shooteur à 3-pts pas toujours régulier (37% la saison passée) ainsi qu’un joueur dont l’adresse est faible, avec seulement 40% de réussite au shoot depuis deux saisons. Sans oublier ses ballons perdus et ses choix trop rapides.

Autant de soucis, dont est conscient Chris Finch, qui représentent ses principales missions à venir : nettoyer le jeu de l’ancien de Charlotte de ses impuretés.

« Certaines de ses lacunes individuelles en attaque proviennent de sa sélection au tir, de ses décisions », analyse le coach des Wolves. « Il peut marquer tous les shoots qu’il prend, mais survivre avec ces tirs-là, c’est très dur. On doit repenser les tirs qu’il prend. Si on veut être un bon shooteur, la première chose à faire, c’est éliminer les mauvais shoots. Il en prend quelques-uns, les inscrit, mais s’appuie trop dessus. »

Transformer le All-Star en joueur efficace

Et pour les tirs près du cercle ? LaMelo Ball est moins précis dans ce domaine que de grands finisseurs comme Stephen Curry ou Kyrie Irving, bien qu’ils soient plus petits que lui.

« Il va dans la raquette pour faire la passe. Il a cette mentalité et reste très fort pour ça donc peut-être qu’il perd cet état d’esprit, celui de conclure. Le fait de shooter devient secondaire et il veut surtout éviter le contreur. On veut qu’il se concentre sur sa finition, qu’il accepte le contact et termine au cercle. Il a la taille pour ça », avance Chris Finch face aux 2m01 de sa recrue estivale.

Parfois trop facile, avec un style très playground, l’ancienne star de Charlotte s’amuse sur le parquet et semble parfois privilégier son plaisir et l’aspect spectaculaire de son jeu plutôt que l’efficacité. « Oui », en rigole l’entraîneur des Wolves qui estime pourtant qu’on « peut avoir les deux », soit le fun et le fond.

« Cela me semble assez juste comme analyse si on regarde sa carrière jusqu’à présent », poursuit Chris Finch, totalement au fait des limites de son meneur mais aussi déterminé à voir les choses autrement. « Mais on peut aussi prendre d’autres éléments en compte. On voit la différence chez les statistiques de ses coéquipiers quand il est ou non sur le terrain, quand ils font des runs. Ce n’est pas un hasard. On peut reproduire cet impact. »

LaMelo Ball Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 CHA 51 28:48 43.6 35.2 75.8 1.2 4.7 5.9 6.1 2.7 1.6 2.8 0.4 15.7 2021-22 CHA 75 32:18 42.9 38.9 87.2 1.4 5.2 6.7 7.6 3.2 1.6 3.3 0.4 20.1 2022-23 CHA 36 35:13 41.1 37.6 83.6 1.2 5.3 6.4 8.4 3.3 1.3 3.6 0.3 23.3 2023-24 CHA 22 32:19 43.3 35.5 86.5 1.3 3.8 5.1 8.0 3.6 1.8 3.8 0.2 23.9 2024-25 CHA 47 32:01 40.5 33.9 84.3 1.0 3.9 4.9 7.4 3.3 1.1 3.6 0.3 25.2 2025-26 CHA 72 28:01 40.7 36.8 89.9 0.9 3.9 4.8 7.1 2.7 1.2 2.8 0.2 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.