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Brandon Knight poursuit sa carrière en Australie

Publié le 14/09/2026 à 11:50 Twitter Facebook

NBL – Après des passages par Porto Rico et la Grèce ces dernières années, l’ancien meneur des Pistons et des Suns rejoint désormais l’Australie, où il s’est engagé avec les Perth Wildcats.

Après Porto Rico et la Grèce, Brandon Knight change encore de continent. À 34 ans, l’ancien meneur NBA va découvrir l’Australie puisqu’il s’est engagé avec les Perth Wildcats pour la saison à venir, comme l’a officiellement annoncé la franchise.

Passé par les Pistons, les Bucks, les Suns, les Rockets ou encore les Mavericks, Brandon Knight a disparu des radars NBA depuis plusieurs années. Son dernier match dans la Grande Ligue remonte au 1er avril 2022…

Sa trajectoire avait déjà été sérieusement freinée quelques années plus tôt. Victime d’une grave blessure au genou gauche, il avait ainsi manqué l’intégralité de la saison 2017/18, avant de ne jamais vraiment retrouver la place qu’il occupait auparavant en NBA.

Pour Perth, son arrivée reste néanmoins celle d’un joueur au CV fourni : 451 matchs NBA et 14.0 points de moyenne, avec notamment une saison à plus de 19 points par rencontre sous le maillot de Phoenix.

Même si ses meilleures années sont désormais assez loin derrière lui, les Wildcats misent donc sur son expérience et sa capacité à apporter de la création sur les lignes arrière. Une démarche différente de celle de Cole Anthony, qui a lui aussi choisi la NBL cet été, mais à seulement 26 ans et avec l’ambition affichée de s’en servir comme tremplin pour retrouver rapidement la NBA.

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Rédacteur Jonathan Demay

Passionné d'histoire de la NBA, Jonathan a très tôt rejoint l'équipe de Basket USA, en décembre 2008.
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