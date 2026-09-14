Caitlin Clark : « On a montré ce que c’était que de porter le maillot de Team USA »

Personne n’arrivera à enlever le sourire du visage de Caitlin Clark, pas même le reporter qui aura tenté d’évoquer sa relation tumultueuse avec Angel Reese en zone mixte. « On a toujours été amies, n’essayez pas de jouer à ça », a-t-elle sèchement rétorqué.

Pour le reste, l’essentiel est ailleurs, avec cette médaille d’or autour du cou. Malgré un tournoi pas évident sur le plan individuel (7,8 points et 5,3 passes décisives de moyenne sur six matchs), dans un rôle plus en retrait qu’au Fever, la superstar d’Indiana a pleinement savouré son premier titre avec l’équipe nationale senior.

« C’est vraiment spécial. Je pense que chaque fois qu’on porte le maillot des États-Unis et qu’on a une médaille autour du cou, c’est marquant. Mais le faire en tant que membre de l’équipe nationale senior, c’est vraiment génial », a-t-elle expliqué après la rencontre. « Quand on lève les yeux, qu’on voit notre drapeau et qu’on entend l’hymne national, on ne s’y fait jamais vraiment. Ça donne des frissons. Je suis vraiment reconnaissante d’avoir pu partager le terrain avec ces filles. Ce sont des souvenirs que je garderai toute ma vie. »

Malgré l’écart final, la première mi-temps a été extrêmement disputée puisque les Françaises ont compté jusqu’à 14 points d’avance au début du deuxième quart-temps (31-17). Il a alors fallu se retrousser les manches côté américain, et Jackie Young comme Breanna Stewart ont progressivement permis à Team USA de revenir dans la rencontre.

Un panier qui change la dynamique

Dans les dernières secondes avant la pause, Angel Reese s’arrache pour subtiliser le ballon des mains de Pauline Astier, alors que les Bleues avaient encore l’occasion de repousser les Américaines à sept ou huit longueurs avant de rentrer aux vestiaires.

À l’arrivée, Team USA récupère la possession et Caitlin Clark (12 points, 3 passes décisives) dégaine derrière l’arc pour ramener son équipe à seulement deux points (45-43).

« On n’a laissé aucun écart se creuser trop et c’était notre état d’esprit. Puis on a réduit l’écart à deux points à la mi-temps et on savait que le match était à nous, qu’on allait prendre le contrôle et les épuiser dans le dernier quart-temps », a expliqué sa coéquipière à Indiana, Aliyah Boston, avant de revenir sur ce tir à 3-points de Clark.

« C’était un gros 3-points. Je pense à 100 % que ça a été un moment où le momentum a changé de camp. Elle l’a pris et a tiré avec confiance, nous a ramenées à -2… Puis, quand on est revenues sur le terrain, on savait que le match était à nous. »

Ce double coup porté aux Bleues par le tandem Clark-Reese avant la pause relève presque de la symbolique, mais il en dit long sur l’état d’esprit de cette équipe américaine et sur sa volonté de rester la nation reine du basket féminin.

Comme l’avait confié la MVP du tournoi, Breanna Stewart, porter le maillot de Team USA impose un devoir d’excellence. Il n’a finalement fallu qu’une action, puis quelques minutes de plus au retour des vestiaires, pour faire basculer définitivement la rencontre.

« Je crois que la France était à 8/14 à 3-points, avec des tirs de certaines joueuses qui n’étaient probablement pas considérées comme de grosses menaces de loin dans notre plan de jeu. On a compté 14 points de retard, mais on a réussi à remonter la pente. On ne s’est jamais laissées déstabiliser par quoi que ce soit de leur part », a conclu Caitlin Clark.

« Il faut vraiment rendre hommage à la France. Elles jouent avec beaucoup de conviction, beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Elles sont agressives. Mais je pense qu’on a montré ce que c’était que de porter le maillot de Team USA. C’est dominer, et c’est exactement ce qu’on a fait. »