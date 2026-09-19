Quand Olivia Miles la jouait comme Beckham

Brillante ballon en main et déjà promise au trophée de la rookie de l’année, Olivia Miles aurait également pu faire carrière en tant que footballeuse ! C’est en tout cas ce que laissent penser les quelques images de la meneuse de Minnesota sur un terrain de foot, à l’époque où elle évoluait à la Blair Academy (New Jersey).

On y voit Olivia Miles claquer un coup franc de 40 mètres, marquer de la tête puis inscrire un dernier but en lobant la gardienne adverse, dans un style déjà spectaculaire.

Le foot avant le basket

Dans le podcast « Cousins » en compagnie de Vince Carter et Tracy McGrady, elle a ainsi confié avoir d’abord pratiqué le foot avant de passer au basket et de s’y consacrer pleinement à l’université.

C’est à ce moment-là, en 2021, qu’elle aurait pu poursuivre sa formation dans le football, mais son choix s’est porté sur le basket, à Notre Dame.

« J’aurais pu aller loin si j’y avais consacré plus de temps. C’est sûr. Ça suscitait de l’intérêt, au point que mon entraîneur au lycée avait dû refuser des universités », s’est-elle rappelée. « À ce moment-là, je jouais au foot depuis plus longtemps que je ne jouais au basket. Mon père nous a initiés, mon frère et moi, quand on était encore tout petits. Je ne savais pas que j’allais devenir une bonne basketteuse avant d’avoir environ 10-11 ans. Mais dès que j’ai su marcher, je jouais au foot. C’était mon premier sport ».

Une passeuse hors pair

Le fait d’avoir cumulé les deux sports durant ses plus jeunes années lui a également ouvert différentes perspectives, en termes de condition physique et de lecture du jeu notamment.

« Le football m’a tellement apporté, physiquement, mentalement et émotionnellement. Je pense que le plus important pour moi, c’est ma condition physique, parce que je travaille différents mouvements et mon agilité. Je sollicite différents muscles et j’habitue mon corps à différentes choses comme les sprints, les changements de vitesse et les déplacements latéraux », explique-t-elle.

Sa qualité de passe semble elle aussi s’être nourrie de sa pratique du foot, notamment dans la lecture des espaces, les timings et les angles, domaines dans lesquels la 7e meilleure passeuse de la WNBA excelle.

Là où Sophie Cunningham y voyait du Luka Doncic, et Tracy McGrady du Jason Kidd, il y a donc sans doute aussi un peu de Steve Nash, qui a lui aussi suivi le même parcours qu’Olivia Miles en se passionnant d’abord pour le foot.

« Sur les passes, il faut anticiper les ouvertures et tout ça, comme la position des joueurs, les différents angles », précise-t-elle. « Le foot m’a aidée pour ça, c’est sûr ».