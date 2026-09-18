Rumeurs
Kawhi Leonard déjà proche de prolonger aux Raptors
Jalen Duren vexé par les Pistons, Sacramento en embuscade
Cam Whitmore, un pari tentant pour les Nuggets
John Konchar séduit à l’Est

La Kobe 8 « Mambacurial » est de retour

Publié le 18/09/2026 à 10:30 Twitter Facebook

Sneakers – Sortie il y a 13 ans, cette Kobe 8 est inspirée de la chaussure de foot Nike « Mercurial Vapor IX », avec le « Swoosh » placé sur l’avant du pied.

L’offensive de Nike sur sa ligne signature Kobe se poursuit en cette rentrée, et pas seulement sur la Kobe 3 Low. La Kobe 8 Protro va aussi en profiter avec l’arrivée de ce coloris « Mambacurial », initialement sorti en 2013, avec, comme sur la Kobe 3 « FC Barcelona », un petit clin d’œil à la passion de Kobe Bryant pour le football.

Ce coloris s’était en effet inspiré du design de la chaussure de foot Nike Mercurial Vapor IX, qui avait pour particularité un gros « swoosh » disposé sur l’avant du pied, ici en vert fluo, comme la semelle extérieure. La tige en mesh tissé et en cuir est habillée d’un dégradé entre violet et rose pâle, sur laquelle figure également la mention «Nike» en blanc.

Le logo «Stealth» est toujours présent sur la languette, en vert fluo, juste au dessus d’un «KB24» écrit à la verticale, en blanc. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire en mousse « React » noire.

La Nike Kobe 8 Protro « Mambacurial » est à retrouver ce soir à partir de minuit pile sur Basket4Ballers au prix de 190 euros.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes