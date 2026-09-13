Ettore Messina retrouve Quin Snyder et la NBA à Atlanta

À 66 ans, Ettore Messina n’en a pas terminé avec la NBA. Quelques mois après la fin de son aventure avec l’Olimpia Milan, où il cumulait les fonctions d’entraîneur et de président des opérations basket, le technicien italien va en effet retrouver les États-Unis.

Selon Eurohoops, qui relaie une information de La Repubblica, l’ancien entraîneur du CSKA Moscou et du Real Madrid va intégrer les Hawks dans un rôle de consultant.

À Atlanta, Ettore Messina va retrouver une vieille connaissance : Quin Snyder. Avant de devenir coach du Jazz puis des Hawks, l’Américain avait passé la saison 2012/13 au CSKA Moscou comme assistant de l’Italien.

Une étape importante du parcours de Quin Snyder puisque, dès la saison suivante, il avait rejoint Atlanta dans le staff de Mike Budenholzer, avant d’obtenir son premier poste de « head coach » NBA à Utah en 2014. Désormais à la tête des Hawks, il a franchi la barre des 500 victoires en carrière la saison passée.

Une nouvelle expérience NBA

Pour Ettore Messina, ce retour aux États-Unis n’a également rien d’une découverte. L’un des entraîneurs européens les plus titrés de l’histoire avait déjà traversé l’Atlantique en 2011 pour devenir consultant des Lakers.

Après un retour de deux saisons au CSKA Moscou, il avait surtout rejoint Gregg Popovich aux Spurs en 2014. Durant cinq saisons à San Antonio, l’Italien avait occupé une place importante dans le staff de « Pop », au point d’être régulièrement cité parmi les candidats susceptibles de devenir le premier entraîneur européen à prendre les commandes d’une franchise NBA.

Ettore Messina avait finalement quitté les Spurs en 2019 pour rentrer en Italie et prendre les commandes de l’Olimpia Milan. Sous ses ordres, le club lombard avait notamment retrouvé le Final Four de l’Euroleague en 2021.

Son nom avait récemment circulé autour des nouveaux projets romains visant notamment une intégration à NBA Europe. Mais c’est finalement de l’autre côté de l’Atlantique que l’Italien poursuivra sa carrière. Il devrait partager son temps entre Atlanta et l’Italie, où il officiera également comme consultant à la télévision.