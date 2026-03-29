Quin Snyder remporte sa 500e victoire en carrière

« Désolé d’être trop observatrice, mais vos cheveux sont mouillés. On dirait que vous vous êtes fait arroser… » La remarque de la journaliste fait rire Quin Snyder. Ce dernier a bien été célébré comme il se doit par ses joueurs dans le vestiaire, avec quantité de bouteilles d’eau déversées sur lui.

Motif de la célébration : la 500e victoire en carrière du coach, un cap atteint après le succès d’hier face aux Kings. « C’était spécial. Quand on est dans cette ligue depuis un certain temps, on réalise que les records sont attribués aux coaches, mais ce sont vraiment les joueurs et les autres personnes qui permettent que cela arrive », réagit le technicien de 59 ans.

The squad celebrating Coach’s 500th win pic.twitter.com/GwHvXNYFwN — Atlanta Hawks (@ATLHawks) March 29, 2026

Ses joueurs sont particulièrement inspirés ces dernières semaines. Alors qu’ils étaient promis à une modeste 10e place synonyme de play-in, les Hawks ont renversé la vapeur avec une impressionnante série de 11 victoires de suite. Depuis, ils ont encore gagné quatre de leurs six dernières sorties.

Face aux Kings, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu ou encore Jonathan Kuminga étaient absents. Mais le trio Nickeil Alexander-Walker, Jalen Johnson et CJ McCollum (tous à 22 points ou plus) a fait le boulot. Résultat : Atlanta est toujours virtuellement qualifié directement en playoffs avec la 6e place.

Arrivé après le renvoi de Nate McMillan

« J’ai eu beaucoup de chance de pouvoir coacher non seulement de très bons joueurs, mais aussi des personnes de grande qualité. C’est ce qui rend cela gratifiant. C’est comme une seconde famille », poursuit le coach, qui a pris la tête de ce groupe en février 2023, dans la foulée du renvoi surprise de Nate McMillan, et d’un court intérim de l’assistant Joe Prunty.

Quelques mois plus tôt, Quin Snyder avait quitté le Jazz, où il avait fait ses débuts comme coach principal lors de la saison 2014/15. Dans l’Utah, en s’appuyant sur la paire Donovan Mitchell – Rudy Gobert, il avait connu trois saisons à 50 victoires ou plus et qualifié le Jazz en playoffs pour six saisons de suite. Avec trois séries, au premier tour, remportées en tout.

« Je suis reconnaissant envers ma famille. Ma femme, Amy en particulier, m’a soutenu tout au long de ce parcours. C’est une longue période. C’est agréable de battre les Kings, de souffler un peu et d’apprécier cela », peut savourer le coach qui affiche un bilan quasi équilibré à Atlanta (128v-132d), après ses années victorieuses dans l’Utah (372v-264d).