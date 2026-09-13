Les Hawks ont une place spéciale dans le cœur de Danilo Gallinari

En seize saisons NBA, Danilo Gallinari a connu beaucoup de choses. Les Knicks, Denver, les Clippers, Oklahoma City, mais aussi les blessures, les transferts et quelques rendez-vous manqués. Pourtant, lorsqu’il se retourne sur sa carrière, l’ancien international italien garde une tendresse particulière pour son passage à Atlanta.

Il n’y est resté que deux saisons, entre 2020 et 2022, mais c’est sous le maillot des Hawks qu’il a vécu la plus belle campagne de playoffs de sa carrière, avec cette qualification inattendue en finale de conférence en 2021.

2021, l’année où tout s’est aligné

Arrivé à Atlanta à l’automne 2020, Danilo Gallinari avait alors accepté un nouveau rôle, davantage tourné vers le banc et l’expérience. Surtout, les ambitions de la franchise avaient changé.

« Je dirais que le run jusqu’en finale de conférence a clairement été un moment incroyable », se remémore-t-il. « Une fois qu’ils ont recruté quelques autres joueurs et moi-même, l’objectif n’était plus de reconstruire. Il était clair, tant pour l’équipe que pour tout le monde, que le but était d’accéder aux playoffs. »

La saison bascule véritablement le 1er mars 2021, lorsque Nate McMillan remplace Lloyd Pierce sur le banc. Sous les ordres de l’ancien coach des Pacers, les Hawks trouvent rapidement leur équilibre autour de Trae Young, Bogdan Bogdanovic, Kevin Huerter, De’Andre Hunter, John Collins, Clint Capela ou encore Lou Williams.

Atlanta termine ainsi la saison régulière par 27 victoires en 38 rencontres sous les ordres de Nate McMillan, pour arracher la cinquième place de la conférence Est.

« On avait des rôles plus clairs. Nate était très clair sur qui allait faire quoi. Les role players ont été excellents pour nous et ont pu aider Trae Young dans cette transition. C’était vraiment super », explique Danilo Gallinari.

New York, Philadelphie puis Milwaukee

Portés par cette dynamique, les Hawks éliminent d’abord les Knicks au premier tour (4-1), avec notamment une victoire dans le Game 5 au Madison Square Garden, théâtre du show de Trae Young.

« Trae a incroyablement bien joué. On était arrivé en playoffs avec tellement de confiance, surtout après avoir gagné le premier match à New York, qui te donne ce coup de boost. On avait tellement confiance en nous qu’on pensait pouvoir battre n’importe qui » continue le vétéran italien.

Atlanta confirme ensuite en créant une nouvelle surprise face aux Sixers, premiers de la conférence Est. Les Hawks s’imposent au terme d’un Game 7 à Philadelphie pour rejoindre Milwaukee en finale de conférence.

Une épopée qui s’arrêtera finalement face aux Bucks, futurs champions NBA, mais qui restera unique dans la carrière de Danilo Gallinari. Cette campagne 2021 est en effet la seule au cours de laquelle l’Italien a remporté une série de playoffs. Il en gagnera même deux.

Une aventure qui n’a jamais eu de suite

Après une telle campagne, les attentes changent forcément autour des Hawks. Peut-être trop vite.

« Après avoir atteint la finale de conférence lors de ma première saison, on se met à croire qu’on peut remporter le titre. La pression est donc devenue encore plus forte. Le fait d’avoir atteint la finale de conférence impliquait que l’équipe devait soit se qualifier directement pour la finale de conférence, soit aller jusqu’en NBA Finals. »

Atlanta ne réussira pourtant jamais à retrouver cette alchimie. En 2022, les Hawks doivent passer par le « play-in » avant d’être sèchement éliminés par Miami au premier tour (4-1).

Quelques semaines plus tard, Danilo Gallinari est envoyé aux Spurs dans le transfert permettant aux Hawks de récupérer Dejounte Murray. Une décision qu’il regrette encore visiblement aujourd’hui.

« Malheureusement, on n’a fait que les playoffs et on a perdu au premier tour. Mais ce fut un parcours incroyable. L’équipe était bonne. Et là encore, avant ma troisième saison, ils ont décidé de tout changer… ce qui n’était pas un excellent choix de la part des Hawks, mais ça fait partie du métier. »

Danilo Gallinari Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 NYK 28 15 44.8 44.4 96.3 0.5 1.5 2.0 0.5 1.7 0.5 0.5 0.1 6.1 2009-10 NYK 81 34 42.3 38.1 81.8 0.8 4.1 4.9 1.7 2.4 0.9 1.4 0.7 15.1 2010-11 * All Teams 62 34 41.4 35.2 86.2 1.0 4.0 4.9 1.7 2.3 0.8 1.3 0.4 15.7 2010-11 * NYK 48 35 41.5 34.7 89.3 1.0 3.8 4.8 1.7 2.4 0.8 1.2 0.4 15.9 2010-11 * DEN 14 31 41.2 37.0 77.2 0.8 4.6 5.4 1.6 1.9 0.9 1.8 0.6 14.7 2011-12 DEN 43 31 41.4 32.8 87.1 0.7 4.1 4.7 2.7 2.0 1.0 1.6 0.5 14.6 2012-13 DEN 71 33 41.8 37.3 82.2 0.9 4.3 5.2 2.5 1.8 0.9 1.6 0.5 16.2 2014-15 DEN 59 24 40.1 35.5 89.5 0.5 3.2 3.7 1.4 1.6 0.8 1.0 0.3 12.4 2015-16 DEN 53 35 41.0 36.4 86.8 1.0 4.3 5.3 2.6 1.6 0.8 1.5 0.4 19.6 2016-17 DEN 63 34 44.7 38.9 90.2 0.6 4.5 5.2 2.1 1.5 0.6 1.3 0.2 18.2 2017-18 LAC 21 32 39.8 32.4 93.1 0.4 4.4 4.8 2.0 1.4 0.6 1.2 0.5 15.3 2018-19 LAC 68 30 46.3 43.3 90.4 0.8 5.3 6.1 2.6 1.9 0.7 1.5 0.3 19.8 2019-20 OKC 62 30 43.8 40.5 89.3 0.6 4.7 5.2 1.9 1.2 0.7 1.2 0.1 18.7 2020-21 ATL 51 24 43.4 40.6 92.5 0.3 3.8 4.1 1.5 2.1 0.6 0.8 0.2 13.3 2021-22 ATL 66 25 43.4 38.1 90.4 0.5 4.1 4.7 1.5 1.4 0.4 0.6 0.2 11.7 Total 728 30 42.8 38.2 87.7 0.7 4.1 4.8 1.9 1.8 0.7 1.2 0.4 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.