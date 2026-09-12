Nikola Jokic désigne Rudy Gobert parmi ses défenseurs les plus coriaces

Avec les meilleurs attaquants du monde, il est d’usage de dire que l’on ne peut pas les arrêter, mais simplement les ralentir. C’est justement le cas avec Nikola Jokic qui, dans un « mauvais soir », reste capable de terminer en « triple-double » ou avec 20-25 points au compteur, mais avec beaucoup de pertes de balle ou de tirs ratés.

À la question : « Qui défend le mieux sur toi ? », le triple MVP s’est en tout cas fendu d’une réponse instructive, au cours de son apparition d’une trentaine de minutes dans un podcast en Serbie.

« Certaines équipes défendent très bien collectivement sur moi, quand d’autres possèdent d’excellents défenseurs sur le plan individuel », a-t-il répondu. « [Ivica] Zubac me défend vraiment bien et [Jusuf] Nurkic aussi. Je suppose qu’ils sont juste costauds, donc je ne peux pas les bouger quand on lutte pour prendre la position. »

« Cette ligue regorge de talent »

Nikola Jokic n’a pas non plus oublié d’évoquer deux Français, dont Rudy Gobert, qui est pourtant devenu l’une de ses victimes préférées lors des différents affrontements entre Denver et Utah/Minnesota. Même si, lors des derniers playoffs, c’est le pivot français qui a globalement éteint Nikola Jokic.

« Rudy Gobert est un grand défenseur, même si j’ai historiquement réussi à bien jouer face à lui », a glissé le leader des Nuggets. « Jalen Duren manque un peu de taille, mais il est difficile [à gérer]. Wendell Carter Jr. est aussi un peu petit pour son poste, tandis que Myles Turner contre pas mal de tirs. Il n’y a même pas besoin de parler de [Victor] Wembanyama. Mais ils sont tous bons, cette ligue regorge de talent des deux côtés du terrain. »

De quoi pousser Nikola Jokic à continuer à travailler en permanence pendant l’intersaison, aussi bien pour durer que pour garder la mainmise sur ses adversaires lorsqu’il les affronte.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.