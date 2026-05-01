La masterclass de Rudy Gobert

Que Nikola Jokic soit à une passe d’un énième triple-double, on s’y attend à chaque match. En revanche, que Rudy Gobert frôle le triple-double, face à ce même Jokic, peu l’imaginaient. Pourtant, le Français signe l’un de ses matches les plus complets en carrière avec 10 points, 13 rebonds, 8 passes et 2 contres dans ce Game 6. Décisif en fin de match par ses rebonds, le Français a clairement gagné son duel avec Nikola Jokic dans cette série.

« C’était un effort collectif. Un effort collectif total » lance-t-il en bord de terrain, avant d’évoquer sa performance. « Je devais donner le ton, apporter de l’intensité et faire les bons choix en attaque. »

Justement, en attaque, Rudy Gobert a été au cœur du jeu par ses larges écrans pour libérer de l’espace au large, ou ouvrir des brèches jusqu’au cercle. Et puis il y a ses passes, avec du main à la main, des ballons bien ressortis… On retiendra notamment cette passe, main gauche, au cœur de la raquette réalisée derrière le dos du défenseur. Du pur Jokic pour un 3-points dans le corner.

Et maintenant, place à Wemby

« Rudy Gobert a été sensationnel aussi, C’est le co-MVP de la série » s’enflamme Chris Finch. « Il frôle le triple-double ce soir avec 8 passes, ce qui est fou. En défense, il a contesté tous les tirs, a été bon au rebond. Jokic est très bon pour récupérer ses propres ratés, et Rudy a limité ça. Je ne sais pas si j’ai déjà vu quelqu’un défendre sur Jokic aussi bien sur autant de matchs. »

Ce qu’apprécie le coach de Minnesota, c’est que l’équipe a davantage cherché Rudy Gobert en attaque. La titularisation de Mike Conley y est pour beaucoup, et les deux anciens coéquipiers au Jazz ont beaucoup combiné. « La progression individuelle a été énorme : la confiance en Rudy, les bonnes décisions… tout s’est connecté au bon moment » souligne Chris Finch.

Pour Jaden McDaniels, le Français est prêt à relever tous les défis, et le prochain sera de taille : Victor Wembanyama ! « Il a été incroyable. Comme joueur et défenseur, c’est du niveau Hall of Fame. Il aura un nouveau défi au prochain tour, et il va réussir. »

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTA 45 9:39 48.6 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTA 82 26:19 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTA 61 31:40 55.9 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTA 81 33:53 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTA 56 32:26 62.2 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTA 81 31:49 66.9 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTA 68 34:19 69.3 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTA 71 30:48 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTA 66 32:07 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 30:41 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34:07 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 72 33:10 66.9 67.4 3.7 7.2 10.9 1.8 2.5 0.8 1.2 1.4 12.0 2025-26 MIN 76 31:19 68.2 0.0 52.6 3.9 7.5 11.5 1.7 2.6 0.8 1.4 1.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.