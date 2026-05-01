La masterclass de Rudy Gobert

Que Nikola Jokic soit à une passe d’un énième triple-double, on s’y attend à chaque match. En revanche, que Rudy Gobert frôle le triple-double, face à ce même Jokic, peu l’imaginaient. Pourtant, le Français signe l’un de ses matches les plus complets en carrière avec 10 points, 13 rebonds, 8 passes et 2 contres dans ce Game 6. Décisif en fin de match par ses rebonds, le Français a clairement gagné son duel avec Nikola Jokic dans cette série.
« C’était un effort collectif. Un effort collectif total » lance-t-il en bord de terrain, avant d’évoquer sa performance. « Je devais donner le ton, apporter de l’intensité et faire les bons choix en attaque. »
Justement, en attaque, Rudy Gobert a été au cœur du jeu par ses larges écrans pour libérer de l’espace au large, ou ouvrir des brèches jusqu’au cercle. Et puis il y a ses passes, avec du main à la main, des ballons bien ressortis… On retiendra notamment cette passe, main gauche, au cœur de la raquette réalisée derrière le dos du défenseur. Du pur Jokic pour un 3-points dans le corner.
Et maintenant, place à Wemby
« Rudy Gobert a été sensationnel aussi, C’est le co-MVP de la série » s’enflamme Chris Finch. « Il frôle le triple-double ce soir avec 8 passes, ce qui est fou. En défense, il a contesté tous les tirs, a été bon au rebond. Jokic est très bon pour récupérer ses propres ratés, et Rudy a limité ça. Je ne sais pas si j’ai déjà vu quelqu’un défendre sur Jokic aussi bien sur autant de matchs. »
Ce qu’apprécie le coach de Minnesota, c’est que l’équipe a davantage cherché Rudy Gobert en attaque. La titularisation de Mike Conley y est pour beaucoup, et les deux anciens coéquipiers au Jazz ont beaucoup combiné. « La progression individuelle a été énorme : la confiance en Rudy, les bonnes décisions… tout s’est connecté au bon moment » souligne Chris Finch.
Pour Jaden McDaniels, le Français est prêt à relever tous les défis, et le prochain sera de taille : Victor Wembanyama ! « Il a été incroyable. Comme joueur et défenseur, c’est du niveau Hall of Fame. Il aura un nouveau défi au prochain tour, et il va réussir. »
|Rudy Gobert
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2013-14
|UTA
|45
|9:39
|48.6
|49.2
|1.1
|2.3
|3.4
|0.2
|1.3
|0.2
|0.7
|0.9
|2.3
|2014-15
|UTA
|82
|26:19
|60.4
|0.0
|62.3
|3.2
|6.2
|9.5
|1.3
|2.1
|0.8
|1.4
|2.3
|8.4
|2015-16
|UTA
|61
|31:40
|55.9
|56.9
|3.4
|7.5
|11.0
|1.5
|2.7
|0.7
|1.9
|2.2
|9.1
|2016-17
|UTA
|81
|33:53
|66.1
|0.0
|65.3
|3.9
|8.9
|12.8
|1.2
|3.0
|0.6
|1.8
|2.6
|14.0
|2017-18
|UTA
|56
|32:26
|62.2
|68.2
|2.9
|7.8
|10.7
|1.4
|2.7
|0.8
|1.9
|2.3
|13.5
|2018-19
|UTA
|81
|31:49
|66.9
|63.6
|3.8
|9.0
|12.9
|2.0
|2.9
|0.8
|1.6
|2.3
|15.9
|2019-20
|UTA
|68
|34:19
|69.3
|63.0
|3.4
|10.1
|13.5
|1.5
|3.2
|0.8
|1.9
|2.0
|15.1
|2020-21
|UTA
|71
|30:48
|67.5
|0.0
|62.3
|3.4
|10.1
|13.5
|1.3
|2.3
|0.6
|1.7
|2.7
|14.3
|2021-22
|UTA
|66
|32:07
|71.3
|0.0
|69.0
|3.7
|11.0
|14.7
|1.1
|2.7
|0.7
|1.8
|2.1
|15.6
|2022-23
|MIN
|70
|30:41
|65.9
|0.0
|64.4
|3.3
|8.3
|11.6
|1.2
|3.0
|0.8
|1.7
|1.4
|13.4
|2023-24
|MIN
|76
|34:07
|66.1
|0.0
|63.8
|3.8
|9.2
|12.9
|1.3
|3.1
|0.7
|1.6
|2.1
|14.0
|2024-25
|MIN
|72
|33:10
|66.9
|67.4
|3.7
|7.2
|10.9
|1.8
|2.5
|0.8
|1.2
|1.4
|12.0
|2025-26
|MIN
|76
|31:19
|68.2
|0.0
|52.6
|3.9
|7.5
|11.5
|1.7
|2.6
|0.8
|1.4
|1.6
|10.9
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.