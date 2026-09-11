Les Lakers, Celtics et Knicks passent en mode « Specter »

Un nouveau type de maillot va venir garnir les armoires de plusieurs franchises NBA cette saison. Nike a ainsi officiellement présenté sa nouvelle collection « Specter », imaginée pour rendre hommage à huit des équipes les plus anciennes de la Grande Ligue.

Les Lakers, Celtics, Knicks, Warriors, Sixers, Pistons, Hawks et Kings auront ainsi droit à cette nouvelle tenue au cours de la saison 2026/27.

Présentés lors d’un événement organisé à Brooklyn, ces maillots ont été conçus autour de l’histoire de chaque franchise, mais également de l’identité de leur ville et de la culture de leurs supporters, explique ESPN.

Un hommage aux pionniers de la NBA

Le choix des huit équipes n’a rien d’un hasard. New York, Boston et Golden State faisaient déjà partie de la ligue lors de sa première saison, en 1946/47. Des franchises que Nike avait déjà mises à l’honneur pour les 75 ans de la NBA.

Les Kings, Lakers et Pistons ont rejoint la ligue en 1948/49, avant les Sixers et les Hawks la saison suivante. À elles seules, ces huit franchises cumulent 53 des 84 titres attribués dans l’histoire de la NBA.

Un groupe qui compte toujours plusieurs des équipes les plus populaires de NBA puisque, dans le dernier classement des ventes de maillots, Knicks, Lakers, Celtics et Warriors occupaient les quatre premières places !

Réaction très mitigée…

Les tenues « Specter » viendront s’ajouter aux traditionnelles versions Association, Icon, Statement, City et Classic déjà utilisées par les franchises. Ni la NBA ni les différentes équipes concernées n’ont toutefois encore précisé à quelles occasions elles porteront ces nouveaux maillots.

Cette présentation accompagne également le lancement d’une nouvelle collection « Standard Issue » de Nike, composée notamment de sweats, pantalons, tee-shirts et shorts. Contrairement aux maillots « Specter », réservés aux huit franchises historiques, cette nouvelle ligne concernera toutefois les 30 équipes NBA.

Avec cette collection, Nike assure vouloir mélanger nostalgie et modernité, en s’appuyant sur le patrimoine de quelques-unes des franchises les plus emblématiques de NBA pour lancer une nouvelle identité visuelle. Mais sur les réseaux sociaux, les réactions des fans face au design de ces tenues sont très, très largement négatives…