Vente de maillots : Stephen Curry en tête, Victor Wembanyama à la quatrième place

Longtemps blessé cette saison, Stephen Curry reste pourtant toujours aussi populaire. Le meneur des Warriors continue ainsi de dominer les ventes de maillots NBA et prend la première place du classement, devançant Luka Doncic et Jalen Brunson, porte-étendards des deux plus gros marchés de la ligue : Los Angeles et New York.

Comme en janvier dernier, Victor Wembanyama pointe de son côté à une belle quatrième position.

Derrière, on retrouve les habitués : LeBron James (5e), Anthony Edwards (6e), Jayson Tatum (7e) et Shai Gilgeous-Alexander (8e) complètent le Top 8 alors que Cooper Flagg se hisse de son côté déjà à la 9e place.

Nikola Jokic (10e), Kevin Durant (11e), Tyrese Maxey (12e), Devin Booker (13e), Cade Cunningham (14e) et LaMelo Ball (15e) ferment la marche d’un Top 15 qui mêle superstars établies et nouvelle génération.

Au niveau des équipes, on retrouve les « suspects habituels » avec les Knicks à la première place des maillots les plus vendus, suivis des Lakers, des Celtics et des Warriors. Les Spurs sont eux en cinquième position.