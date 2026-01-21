Ventes de maillots en NBA : Stephen Curry retrouve la première place

Après avoir longtemps partagé le haut de l’affiche avec LeBron James, en ce qui concerne les ventes de maillots, Stephen Curry semble désormais amené à lutter avec Luka Doncic.

En avril 2025, le meneur des Warriors était dépassé par le meneur des Lakers, alors devenu le premier joueur non-américain à décrocher la première place, mais le voilà déjà redevenu leader.

En effet, la NBA a révélé le premier classement de la saison 2025/26 et c’est donc Stephen Curry qui devance Luka Doncic, tandis que Jalen Brunson complète le podium. Vient ensuite Victor Wembanyama à la quatrième place, devant LeBron James.

Au-delà de dépasser le « King », « Wemby » retrouve surtout le Top 5 pour la première fois depuis avril 2024.

Cooper Flagg déjà à la 11e place

Dans l’ordre, le reste du Top 10 se compose d’Anthony Edwards, du MVP Shai Gilgeous-Alexander, de Jayson Tatum (encore quatrième avant sa blessure), de Nikola Jokic et enfin de Tyrese Maxey.

Le rookie des Mavs Cooper Flagg fait, lui, une entrée fracassante en 11e position. Juste devant Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo, excusez du peu. Ils sont eux devant Cade Cunningham et Donovan Mitchell.

À noter la disparition de Ja Morant, longtemps présent dans le Top 10, alors que l’on peut également s’étonner des absences de Jaylen Brown, James Harden ou encore Joel Embiid.

Enfin, les Lakers dominent comme souvent le classement des ventes de produits dérivés, devançant les Knicks, les Warriors, les Spurs puis les Sixers dans le Top 5. Champion en titre, le Thunder n’est « que » 8e.