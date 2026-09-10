Un hommage permanent à Stacey King sur le maillot des Bulls

Les Bulls n’oublient pas Stacey King. Trois mois après la disparition de l’ancien intérieur et commentateur emblématique de la franchise, Chicago a annoncé vouloir honorer sa mémoire durant la saison 2026/27.

La plus visible accompagnera les joueurs pendant toute l’année puisque leur maillot comportera un bandeau situé sur la partie supérieure gauche. On y retrouvera le nom « King », accompagné d’un microphone, en référence à la longue deuxième carrière de Stacey King, derrière les micros pour les rencontres des Bulls.

L’organisation a également programmé une « Stacey King Celebration Night » le 4 février 2027, à l’occasion de la réception du Thunder au United Center. Une date choisie quelques jours seulement après le 29 janvier, jour où Stacey King aurait fêté ses 60 ans.

Décédé le 7 juin dernier à l’âge de 59 ans, l’ancien intérieur était lié aux Bulls depuis plus de trois décennies.

Trois titres avec Michael Jordan

Choisi en 6e position de la Draft 1989 après son cursus à Oklahoma, Stacey King avait ainsi débuté sa carrière NBA à Chicago. Joueur de rotation, il avait pris part aux trois premiers titres remportés par Michael Jordan, Scottie Pippen et leurs coéquipiers, en 1991, 1992 et 1993.

Nous l’avions d’ailleurs rencontré en 2011, lorsqu’il officiait déjà depuis plusieurs saisons comme consultant des rencontres de Chicago.

Après sa carrière de joueur, Stacey King était surtout devenu une voix emblématique de la franchise. Commentateur des Bulls pendant plus de vingt ans et carrément récompensé par un Emmy Award, il s’était imposé grâce à son enthousiasme, son humour et ses nombreuses expressions devenues familières des fans de Chicago.

« Son enthousiasme, son authenticité et son amour pour les Bulls ont laissé une trace indélébile sur plusieurs générations de fans », rappelle d’ailleurs la franchise dans son communiqué.