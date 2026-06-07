Stacey King, triple champion NBA et voix des Bulls, est décédé

Les Bulls viennent d’annoncer la disparition de Stacey King, triple champion NBA avec Chicago et figure très appréciée des supporters de la franchise. Ancien intérieur de 2m11, drafté en 6e position en 1989 après une brillante carrière universitaire à Oklahoma, il avait accompagné Michael Jordan, Scottie Pippen et le reste du groupe de Phil Jackson lors du premier triplé de la franchise, entre 1991 et 1993.

Joueur de rotation dans une équipe entrée dans la légende, Stacey King avait ensuite poursuivi sa carrière aux Wolves, au Heat, aux Celtics et aux Mavericks, avant de rester durablement lié au basket, puis surtout aux Bulls.

Car pour toute une génération de fans de Chicago, Stacey King était bien plus qu’un ancien joueur. Derrière le micro, il incarnait l’enthousiasme, la chaleur et la mémoire vivante de la franchise. Commentateur des rencontres des Bulls pendant près de deux décennies, il avait notamment accompagné les années Derrick Rose, puis les reconstructions successives, avec une énergie et une affection qui l’avaient rendu immédiatement reconnaissable.

Sa voix, ses expressions et sa passion faisaient ainsi partie du décor à Chicago. « Nous sommes dévastés par la disparition de Stacey King, triple champion NBA et commentateur bien-aimé », a d’ailleurs écrit la franchise.

Tout au long de sa carrière NBA, entre 1989 et 1997, Stacey King aura disputé 438 matchs dans la Grande Ligue, pour des moyennes de 6,4 points, 3,3 rebonds et 0,9 passe décisive en 16,9 minutes.