Drafté par les Wolves, Trey Kaufman-Renn obtient le droit de retourner en NCAA

Trey Kaufman-Renn a remporté une première bataille. Fin août, le 59e choix de la dernière Draft avait saisi la justice afin de pouvoir disputer une sixième saison en NCAA. Sa démarche vient de connaître une avancée importante puisqu’un juge lui a accordé une ordonnance restrictive temporaire face à la NCAA.

D’après l’Indianapolis Star, cette décision lui permet provisoirement de poursuivre son projet de retour à l’université, alors que le fond du dossier doit encore être tranché.

Trey Kaufman-Renn estime en effet avoir encore droit à une année d’éligibilité. Arrivé à Purdue en 2021, il avait passé sa première saison en « redshirt », avant de disputer 147 matchs au cours des quatre campagnes suivantes.

Les Wolves soutiennent sa démarche

Son cas est d’autant plus étonnant que l’intérieur de 2m06 a déjà été drafté en NBA. Les Wolves l’ont en effet choisi avec le 59e choix en juin dernier, avant de l’aligner à cinq reprises en Summer League.

Mais Trey Kaufman-Renn n’a jamais signé de contrat NBA avec Minnesota. C’est ce qui lui permet aujourd’hui de tenter cette voie pour le moins inhabituelle : retourner en NCAA après avoir entendu son nom lors de la Draft.

Selon RealGM, les Wolves soutiennent d’ailleurs sa volonté de retourner à l’université. La franchise conserverait ses droits NBA, ce qui lui permettrait de récupérer l’intérieur à l’issue de son éventuelle sixième saison universitaire.

Reste que le dossier n’est pas encore définitivement réglé. L’ordonnance obtenue par Trey Kaufman-Renn constitue une mesure provisoire et non une décision finale sur son éligibilité.