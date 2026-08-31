Drafté par les Wolves, Trey Kaufman-Renn veut disputer une 6e année en NCAA !

Et si Trey Kaufman-Renn, 24 ans, retournait à l’université deux mois après avoir été drafté en NBA ? C’est le scénario étonnant que tente aujourd’hui l’ancien intérieur de Purdue. Le 59e choix de la Draft 2026 a déposé une requête devant la justice afin d’obtenir une sixième année d’éligibilité universitaire.

Depuis plusieurs semaines, quelques joueurs retournent en NCAA pour disputer une cinquième saison. Trey Kaufman-Renn, ancien coéquipier de Zach Edey, veut donc aller encore plus loin et attaquer une… sixième saison !

Sur le papier, son cursus NCAA est pourtant terminé. Trey Kaufman-Renn avait effectué une saison en « redshirt » en 2021/22 avant de disputer quatre saisons avec Purdue, pour des moyennes de 11.3 points et 5.2 rebonds sur l’ensemble de son passage chez les Boilermakers. Il avait notamment explosé lors de sa troisième saison sur les terrains, avec 20.1 points et 6.5 rebonds de moyenne, décrochant une place dans la « All-Big Ten First Team ».

Une blessure au cœur du dossier

Son argumentation repose justement sur sa première année à Purdue. Victime d’une blessure au genou qui avait nécessité une opération, Trey Kaufman-Renn estime qu’il aurait pu, sous les anciennes règles de la NCAA, demander une dérogation médicale afin de récupérer cette saison d’éligibilité.

« Il ne demande pas à cette Cour de lui accorder quelque chose que les anciennes règles lui refusaient », explique son avocat Mickey Weber. « Il demande simplement à ne pas être la seule personne privée d’un avantage que la NCAA a accordé à tous les autres. »

Son camp va même plus loin en estimant que la NCAA l’empêche aujourd’hui de proposer ses services aux universités. « En lui refusant cette possibilité, la NCAA interdit également à toutes les universités de Division I de se mettre en concurrence pour ses services, ce qui constitue une restriction de la concurrence au regard du droit de l’Indiana », poursuit son avocat.

Trey Kaufman-Renn demande donc au tribunal d’empêcher la NCAA de lui interdire de s’inscrire, de changer d’université, de participer aux entraînements ou de disputer des rencontres avec une équipe de Division I.

Drafté mais toujours sans contrat NBA

Cet été, Trey Kaufman-Renn a participé à cinq rencontres de Summer League avec les Wolves, compilant 6.6 points et 3.8 rebonds en 13 minutes de moyenne. Mais il n’a toujours pas signé de contrat avec Minnesota. Et les trois places en « two-way contract » de la franchise sont déjà occupées, laissant son avenir NBA très incertain.

C’est pourquoi son camp demande également que son statut de joueur drafté ne soit pas utilisé contre lui au moment d’examiner son éligibilité.

Et s’il obtient gain de cause, un retour à Purdue n’est pas garanti. Plusieurs universités auraient déjà manifesté leur intérêt et sa requête est précisément formulée pour lui permettre de rejoindre n’importe quel programme NCAA.