Après deux contrats NBA, RJ Luis Jr. obtient le droit de retourner en NCAA

Un an après avoir quitté St. John’s pour tenter sa chance en NBA, RJ Luis Jr. est autorisé à revenir en NCAA. Lundi, un juge de Louisiane lui a ainsi accordé une injonction temporaire lui permettant de jouer avec LSU malgré ses contrats professionnels.

Élu meilleur joueur de la Big East en 2025 après une saison à 18,2 points et 7,2 rebonds de moyenne, l’ailier n’avait toutefois pas été drafté dans la foulée. Il avait alors signé un « two-way contract » avec Utah, avant d’être transféré à Boston contre Georges Niang et deux choix de Draft. Coupé en octobre, il avait ensuite signé un contrat « Exhibit 10 » avec les Celtics avant d’être à nouveau libéré. Sauf que s’il avait participé à la présaison NBA, il n’avait par contre jamais disputé un seul match de saison régulière, ni en NBA ni en G-League.

« Dans l’esprit du tribunal, [Luis] n’a pas réellement joué au basket professionnel », a ainsi estimé le juge Ronald R. Johnson. Les avocats du joueur ont également rappelé que la NCAA autorise déjà des joueurs issus de clubs professionnels étrangers à rejoindre le championnat universitaire.

« C’est un précédent. C’est monumental », s’est de son côté réjoui son avocat Tony Clayton. « Cela lui permet de s’entraîner, de jouer, et nous laisserons ensuite la procédure judiciaire suivre son cours. »

Une nouvelle brèche dans les règles NCAA

Le cas de RJ Luis Jr. intervient quelques jours après celui de Mark Mitchell, lui aussi autorisé par la justice à revenir en NCAA après un Exhibit 10 et la Summer League avec Denver. Mais RJ Luis JR. va plus loin : contrairement à Mitchell et aux joueurs de la promotion 2022 qui réclament une cinquième saison, son dossier porte directement sur la possibilité de revenir à l’université après avoir choisi de devenir professionnel.

La NCAA conteste cette lecture. « Les actes ont des conséquences. Les décisions ont des résultats, et ils ne sont pas toujours ceux que vous souhaitez », a plaidé son avocate Taylor Askew. De son côté, le patron de la SEC, Greg Sankey, a demandé aux tribunaux de maintenir l’interdiction faite aux joueurs ayant choisi le monde professionnel de revenir ensuite en NCAA.

Pour les défenseurs de RJ Luis Jr, cette frontière devient pourtant très difficile à justifier alors que les universités peuvent désormais rémunérer directement leurs joueurs. « Chaque fois que quelqu’un conteste une décision arbitraire de la NCAA, la NCAA crie au loup », a carrément lancé l’avocat Elliot Sol Abrams.