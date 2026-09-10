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Valériane Ayayi rejoint à son tour Project B

Publié le 10/09/2026 à 15:03 Twitter Facebook

Project B – L’ancienne capitaine des Bleues fait partie des six nouvelles joueuses annoncées par Project B, qui compte désormais 22 recrues issues de 13 pays.

Valériane AyayiEn pleine Coupe du monde féminine, Valériane Ayayi prépare déjà la suite. L’ailière française a officiellement rejoint Project B, la nouvelle ligue internationale qui doit lancer son camp d’entraînement en janvier 2027 à Séoul.

L’ancienne capitaine des Bleues fait partie d’une nouvelle vague de six signatures annoncée, avec Angela Dugalic, Antonia Delaere, Betnijah Laney-Hamilton, Brionna Jones et Makayla Timpson.

Avec ces nouvelles arrivées, Project B compte désormais 22 joueuses représentant 13 pays. Une nouvelle accélération pour cette ligue qui a également récemment accueilli Russell Westbrook comme cofondateur, actionnaire et directeur de la stratégie.

« Le basket international a façonné la joueuse et la leader que je suis », explique Valériane Ayayi. « Ce qui m’enthousiasme avec Project B, c’est l’opportunité de réunir des joueuses de haut niveau avec des styles, des expériences et des perspectives différentes, toutes avec la même ambition de jouer pour gagner. Cela ressemble à un nouveau chapitre naturel pour moi et je suis très fière d’en faire partie. »

Une forte présence à la Coupe du monde

Project B profite ainsi de la Coupe du monde pour afficher encore davantage sa dimension internationale. Outre Valériane Ayayi, Antonia Delaere dispute également la compétition à Berlin avec la Belgique.

Plusieurs joueuses précédemment annoncées sont elles aussi présentes en Allemagne, à commencer par Awa Fam avec l’Espagne, mais également Leonie Fiebich avec l’Allemagne, Alanna Smith avec l’Australie, Jihyun Park avec la Corée du Sud et Mai Yamamoto avec le Japon.

« La Coupe du monde est l’une des expressions les plus claires de ce qui rend ce sport si puissant : les meilleures joueuses du monde représentent leur pays et apportent leurs propres styles, leurs cultures et leurs identités », souligne ainsi Alana Beard. « Cette excellence internationale est également au cœur de Project B. »

Un casting qui prend de l’épaisseur

La nouvelle structure continue donc d’étoffer son casting avec des profils très différents. Betnijah Laney-Hamilton apporte notamment son expérience de championne WNBA avec le Liberty en 2024, après avoir également été All-Star et sélectionnée à deux reprises dans une All-Defensive Team.

Brionna Jones, quadruple All-Star, ajoute elle aussi une solide expérience WNBA et européenne, tandis que Makayla Timpson, choisie au 19e rang de la Draft WNBA 2025, représente davantage l’avenir du projet.

Pour Valériane Ayayi, triple olympienne et double médaillée aux Jeux, cette nouvelle aventure viendra donc s’ajouter à une carrière déjà largement tournée vers l’international. Et Project B confirme un peu plus son ambition de réunir des références du basket féminin venues du monde entier.

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Rédacteur de contenu Dimitri Kucharczyk

Tombé amoureux de la balle orange au son de la voix de George Eddy et des arabesques de Penny Hardaway et Hakeem Olajuwon, Dimitri a intégré BasketUSA en 2008, avant d'en devenir rédacteur en chef
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