Jaylen Brown tourne la page Boston : « C’est une renaissance »

Après avoir remporté un titre NBA et porté pendant dix ans le maillot des Celtics, Jaylen Brown doit désormais s’habituer à une nouvelle vie. Transféré à Philadelphie durant l’intersaison, l’ailier All-Star s’est longuement confié au comédien Mahershala Ali pour le Hollywood Reporter. Et s’il ne souhaite pas s’attarder sur les circonstances de son départ des Celtics, il ne cache pas une certaine amertume.

« Évidemment, j’ai été déçu, dans une certaine mesure, par la façon dont les choses se sont terminées à Boston », reconnaît-il. « Mais je suis aussi très enthousiaste à l’idée de cette nouvelle opportunité. C’est sur cette excitation que je préfère me concentrer. Le passé appartient au passé. »

Un changement d’autant plus important que Jaylen Brown ne doit pas seulement découvrir une nouvelle équipe. Après des années passées dans le Massachusetts, c’est tout son quotidien qu’il doit reconstruire.

« Il faut déménager toutes ses affaires, sa famille, chercher un nouvel endroit. Il faut se séparer de toutes les choses auxquelles je m’étais habitué à Boston. Maintenant, je dois trouver de nouvelles choses à Philadelphie. C’est une renaissance. Une nouvelle forme de transformation. »

« Je suis mon plus grand adversaire »

Le mot « transformation » revient d’ailleurs régulièrement dans le discours de Jaylen Brown. À ses yeux, changer d’environnement permet aussi de continuer à progresser. « Pour moi, la progression et la transformation sont synonymes. Quand on identifie les domaines de sa vie dans lesquels on doit progresser, quelque chose doit mourir. »

Une philosophie qu’il applique également au basket : « Au final, c’est toujours moi contre moi. Je suis mon plus grand adversaire. Je me considère comme un athlète capable de se transformer. »

Une réflexion qui prend un relief particulier au moment de rejoindre une formation des Sixers ambitieuse, où il devra trouver sa place dans un effectif rempli de stars, et notamment aux côtés de LeBron James.

Jaylen Brown reconnaît d’ailleurs que son rapport à la NBA a évolué avec les années. L’enfant qui rêvait simplement d’atteindre la Grande Ligue a découvert tout ce qui accompagne le très haut niveau.

« J’aime tellement ce sport que je voulais simplement devenir le meilleur et jouer au plus haut niveau », explique-t-il. « Mais la NBA est un peu différente de cet amour pur que l’on développe au départ. Ça devient un travail. Il y a de la politique en jeu. Certaines choses sont mises en avant pour le divertissement, les résultats financiers, les audiences. Parfois, ça enlève un peu de cet amour. Mais j’aime tellement le basket que ça ne pourra jamais vraiment me l’enlever. »

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 71 34:25 47.7 34.7 79.5 1.1 5.8 6.9 5.1 2.7 1.0 3.6 0.4 28.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.