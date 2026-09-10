Coupe du monde | Les Bleues au défi des géantes chinoises

Pour son quart de finale face à la Chine (à 14h30 sur beIN Sports et TMC), l’Equipe de France aura forcément en tête son élimination au même stade de la compétition lors de la Coupe du monde 2022. Si Jean-Aimé Toupane espère que « son groupe se souviendra de 2022 », Marième Badiane refuse toutefois de parler de revanche, tant les deux effectifs ont profondément changé en quatre ans.

Si la dernière confrontation officielle s’était donc soldée par une victoire chinoise, les Bleues ont largement dominé l’Empire du Milieu en préparation de ce Mondial (83-54), alors même que leur effectif n’était pas au complet.

L’adresse à 3-points, première arme française

Les Bleues ont survolé leur groupe avec trois victoires et une moyenne de 42 points d’écart. Une domination qui s’explique notamment par leur réussite exceptionnelle derrière l’arc.

Depuis le début de la compétition, l’Equipe de France tourne ainsi à près de 49% à 3-points, très loin devant les autres équipes. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane se sont même offert le record de tirs primés réussis sur un match de Coupe du monde, avec 22 paniers à 3-points lors de la large victoire face au Nigeria.

Cette réussite extérieure est notamment incarnée par le duo Gabby Williams – Marine Johannès, les deux meilleures marqueuses tricolores depuis le début du tournoi.

Mais les Bleues savent aussi qu’elles ne pourront pas forcément compter sur une telle adresse à chaque rencontre. Elles ont donc profité de leurs deux jours sans match pour préparer d’autres solutions, notamment en cherchant davantage leurs intérieures, Marième Badiane et Dominique Malonga.

Comment répondre aux géantes chinoises ?

L’intérieure du Storm pourrait justement avoir un rôle encore plus important à jouer face à une équipe chinoise qui possède un gabarit hors norme, avec deux joueuses dépassant les deux mètres.

Du haut de ses 2,23 m, la jeune Zhang Ziyu n’est utilisée que sur de courtes séquences, mais cela ne l’a pas empêchée de se montrer extrêmement efficace lors du barrage face à Porto Rico, avec 13 points inscrits en seulement neuf minutes.

La principale menace reste néanmoins Han Xu, qui culmine à 2,05 m. L’ancienne intérieure du New York Liberty a encore été décisive face à Porto Rico avec 21 points pour envoyer la Chine en quarts de finale. Et malgré sa taille, la joueuse de 26 ans est également capable de s’écarter du cercle, puisqu’elle affiche 50 % de réussite derrière l’arc sur près de cinq tentatives par rencontre.

Pour répondre à ce défi physique, la France devra empêcher la Chine d’installer son jeu près du cercle. Son agressivité défensive sera essentielle : depuis le début du tournoi, les Bleues génèrent près de 14 interceptions par rencontre, afin d’accélérer dès qu’elles récupèrent le ballon avant que les grandes chinoises puissent se replacer.

Les Bleues face à leur histoire

Face à la Chine, l’Equipe de France a surtout l’occasion d’écrire une nouvelle page de son histoire. Les Bleues n’ont plus atteint le dernier carré d’une Coupe du monde depuis la toute première édition, en 1953…

Sur le papier, les vice-championnes olympiques partent favorites, grâce notamment à un effectif plus dense. En sortie de banc, Jean-Aimé Toupane peut par exemple compter sur Pauline Astier, dont l’entrée particulièrement agressive défensivement face à la Corée du Sud, couplée à un coup de chaud de Marine Johannès, avait complètement fait basculer la rencontre.

Mais après un premier tour maîtrisé de bout en bout, les Bleues entrent désormais dans une autre compétition. Face aux centimètres chinois, leur capacité à imposer leur rythme et à ne pas dépendre uniquement de leur adresse extérieure pourrait décider de leur retour, ou non, dans le dernier carré mondial.

France – Chine : le programme et les effectifs

Le quart de finale entre la France et la Chine se disputera ce jeudi 10 septembre à 14h30, à Berlin. La rencontre sera diffusée en clair sur TMC, ainsi que sur beIN Sports 1.

Effectif de la France : Pauline Astier, Valériane Ayayi, Marième Badiane, Romane Bernies, Aminata Gueye, Marine Johannès, Leïla Lacan, Carla Leite, Dominique Malonga, Janelle Salaün, Migna Touré et Gabby Williams

Effectif de la Chine : Chen Mingling, Chen Yujie, Han Xu, Jia Saiqi, Li Yuan, Luo Xinyu, Sun Yu, Tang Ziting, Wang Siyu, Yang Shuyu, Zhang Manman et Zhang Ziyu

France – Chine : jeudi 10 septembre à 14h30

Lieu : Berlin (Allemagne)

Diffusion : TMC/TF1+ et beIN Sports 1