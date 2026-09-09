Nikola Mirotic pourrait prendre sa retraite après le naufrage de Monaco

Et si Nikola Mirotic avait disputé les derniers matchs de sa carrière sous le maillot de Monaco ? À 35 ans, l’ancien joueur NBA envisagerait désormais sérieusement la retraite, selon les informations de La Razón.

Une possibilité qui intervient alors que son avenir est devenu particulièrement flou. Arrivé à Monaco à l’été 2025 avec un contrat de deux saisons, pour un montant total estimé à cinq millions d’euros, Nikola Mirotic est théoriquement encore lié au club de la Principauté jusqu’en 2027. Mais les énormes difficultés financières de l’ASM, finalement exclue des championnats professionnels français, ont évidemment bouleversé la situation.

La Joventut Badalone aurait notamment manifesté son intérêt pour l’ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone, sans parvenir pour l’instant à faire aboutir le dossier.

Les blessures pèsent également

Au-delà de sa situation contractuelle, l’état physique de Nikola Mirotic pourrait surtout peser dans sa réflexion. Sa dernière saison monégasque s’est terminée prématurément après des problèmes de fasciite plantaire puis une blessure au mollet qui l’a éloigné des terrains pour la fin de l’exercice.

Une éventuelle retraite mettrait fin à l’une des carrières européennes les plus marquantes de sa génération. Revenu en Europe en 2019 après avoir quitté la NBA pour rejoindre le FC Barcelone, Nikola Mirotic avait auparavant passé cinq saisons outre-Atlantique sous les couleurs des Bulls, des Pelicans et des Bucks.

Au total, il a disputé 319 rencontres de saison régulière, pour 12.3 points et 5.9 rebonds de moyenne.

Celui qui avait choisi de quitter la NBA en pleine force de l’âge pourrait donc raccrocher définitivement. Même si, pour l’heure, aucune décision officielle n’a toutefois été annoncée et que la retraite n’est donc qu’une option…

Nikola Mirotic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 CHI 82 20 40.5 31.6 80.3 0.8 4.2 4.9 1.2 2.1 0.7 1.1 0.7 10.2 2015-16 CHI 66 25 40.7 39.0 80.7 0.9 4.6 5.5 1.5 2.3 0.9 1.6 0.7 11.8 2016-17 CHI 70 24 41.3 34.2 77.3 0.9 4.6 5.5 1.1 1.8 0.8 1.1 0.8 10.6 2017-18 * All Teams 55 27 44.7 37.7 81.8 1.1 6.3 7.4 1.5 2.0 0.8 1.1 0.7 15.6 2017-18 * NOP 30 29 42.7 33.5 81.0 1.4 6.8 8.2 1.4 2.1 1.0 1.0 0.9 14.6 2017-18 * CHI 25 25 47.4 42.9 82.3 0.7 5.6 6.4 1.6 1.8 0.6 1.2 0.5 16.8 2018-19 * All Teams 46 27 43.9 36.5 84.7 1.3 6.1 7.4 1.2 2.3 0.7 1.0 0.7 15.2 2018-19 * NOP 32 29 44.7 36.8 84.2 1.4 6.8 8.3 1.1 2.7 0.7 1.2 0.8 16.7 2018-19 * MIL 14 23 41.5 35.6 87.0 1.0 4.4 5.4 1.4 1.5 0.7 0.8 0.6 11.6 Total 319 24 42.3 35.9 80.8 0.9 5.0 5.9 1.3 2.1 0.8 1.2 0.7 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.