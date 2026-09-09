Les Kings ont refusé un échange Zach LaVine – Trae Young

Que valent réellement Domantas Sabonis et Trae Young sur le marché de la Grande Ligue ? La question dépasse leur seul niveau de jeu. Tous deux ont déjà été All-Stars et ont dominé la NBA dans une catégorie statistique majeure, mais leurs limites défensives, leur profil très spécifique et surtout leurs contrats réduisent forcément le nombre d’équipes susceptibles de miser sur eux.

C’est le parallèle dressé autour de Domantas Sabonis dans le Hoop Collective. Comme Trae Young, le pivot des Kings a du talent, sans pour autant pouvoir s’intégrer facilement dans n’importe quelle construction d’effectif.

Sacramento en a d’ailleurs déjà fait l’expérience avec… Trae Young. Selon les informations rapportées dans l’émission, les Kings se seraient ainsi vu proposer un échange leur permettant de récupérer le meneur d’Atlanta en contrepartie de Zach LaVine. Une possibilité que les dirigeants californiens ont préféré repousser.

Sacramento ne voulait pas prolonger Trae Young

Le refus ne signifie pas que Sacramento considérait Zach LaVine comme un meilleur joueur. Les Kings anticipaient surtout ce qui aurait suivi l’arrivée de Trae Young et n’étaient pas prêts à miser financièrement sur lui à long terme.

« De ce que je sais, les Kings ont dit non à cet échange. Ils ont refusé parce qu’ils savaient que, dès qu’il descendrait de l’avion, il demanderait une prolongation. Et les Kings n’étaient pas totalement prêts à s’engager sur le long terme avec Trae Young », rapporte notre confrère James Ham.

Sacramento était donc convaincu que l’arrivée du meneur aurait rapidement entraîné des négociations pour une prolongation majeure, alors que la franchise ne souhaitait pas faire de lui le visage de son projet à long terme.

Une réticence que n’ont finalement pas eue les Wizards. Après avoir récupéré Trae Young, Washington a prolongé le meneur au prix fort, alors même qu’il n’avait disputé que cinq rencontres sous ses nouvelles couleurs.