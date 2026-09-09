Rumeurs
Kevin Love de retour aux Wolves, 18 ans après ?
Deux vétérans dans le viseur des Knicks
Et maintenant, Kawhi Leonard va-t-il prolonger à Toronto ?
Les Lakers prêts à se rabattre sur Bruce Brown ?

Les Kings ont refusé un échange Zach LaVine – Trae Young

Publié le 9/09/2026 à 9:57 Twitter Facebook

Sacramento aurait eu l’occasion de récupérer Trae Young en envoyant Zach LaVine à Atlanta. Une possibilité repoussée par les Kings, qui ne souhaitaient pas s’engager financièrement sur le long terme avec le meneur All-Star.

trae youngQue valent réellement Domantas Sabonis et Trae Young sur le marché de la Grande Ligue ? La question dépasse leur seul niveau de jeu. Tous deux ont déjà été All-Stars et ont dominé la NBA dans une catégorie statistique majeure, mais leurs limites défensives, leur profil très spécifique et surtout leurs contrats réduisent forcément le nombre d’équipes susceptibles de miser sur eux.

C’est le parallèle dressé autour de Domantas Sabonis dans le Hoop Collective. Comme Trae Young, le pivot des Kings a du talent, sans pour autant pouvoir s’intégrer facilement dans n’importe quelle construction d’effectif.

Sacramento en a d’ailleurs déjà fait l’expérience avec… Trae Young. Selon les informations rapportées dans l’émission, les Kings se seraient ainsi vu proposer un échange leur permettant de récupérer le meneur d’Atlanta en contrepartie de Zach LaVine. Une possibilité que les dirigeants californiens ont préféré repousser.

Sacramento ne voulait pas prolonger Trae Young

Le refus ne signifie pas que Sacramento considérait Zach LaVine comme un meilleur joueur. Les Kings anticipaient surtout ce qui aurait suivi l’arrivée de Trae Young et n’étaient pas prêts à miser financièrement sur lui à long terme.

« De ce que je sais, les Kings ont dit non à cet échange. Ils ont refusé parce qu’ils savaient que, dès qu’il descendrait de l’avion, il demanderait une prolongation. Et les Kings n’étaient pas totalement prêts à s’engager sur le long terme avec Trae Young », rapporte notre confrère James Ham.

Sacramento était donc convaincu que l’arrivée du meneur aurait rapidement entraîné des négociations pour une prolongation majeure, alors que la franchise ne souhaitait pas faire de lui le visage de son projet à long terme.

Une réticence que n’ont finalement pas eue les Wizards. Après avoir récupéré Trae Young, Washington a prolongé le meneur au prix fort, alors même qu’il n’avait disputé que cinq rencontres sous ses nouvelles couleurs.

WhatsAppSuivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Google ActualitésSuivez nous également sur Google Actualités

Coordinateur éditorial du site Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes