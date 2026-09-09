Team USA défiera la Hongrie en quart de finale

Les deux premiers barrages qualificatifs pour les quarts de finale ont rendu leur verdict mardi, et ce sont la Hongrie et l’Allemagne qui ont tiré leur épingle du jeu. Lourdement battues par les Françaises en phase de groupes, les Hongroises ont parfaitement réagi en dominant le Japon (84-63).

Le succès s’est dessiné après la pause, alors que les deux équipes n’étaient séparées que de trois points à la mi-temps (37-34). Reka Lelik a alors pris les commandes avec 23 points, 8 rebonds et 4 passes décisives, bien épaulée par Virag Takacs Kiss (17 points, 8 rebonds) et Dorka Juhasz (10 points, 7 rebonds, 3 passes).

Une qualification historique puisque la Hongrie n’avait plus atteint les quarts de finale d’une Coupe du Monde depuis 40 ans. La récompense sera toutefois accompagnée du défi le plus relevé possible : Team USA, jeudi à 11h30.

« On ne peut pas perdre une seconde d’attention »

Les Hongroises connaissent l’ampleur de la tâche qui les attend, même si l’Italie leur a offert quelques pistes en tenant les Américaines à 55 points en phase de groupes, malgré la défaite (55-52).

« J’ai vraiment hâte de jouer la meilleure équipe du monde avec les meilleures joueuses du monde. Je n’ai encore jamais eu l’opportunité de jouer contre elles, donc j’ai hâte de voir ce que ça va donner. On va tout faire, c’est clair. Mais au-delà de ça, je veux qu’on profite de ce match », a déclaré Reka Lelik.

La Hongroise a également pris bonne note de la prestation défensive italienne face aux championnes olympiques.

« Complètement, ce que l’Italie a fait en défense a été incroyable. On doit poursuivre ce qu’elles ont fait. Mais Team USA a probablement eu aussi un gros meeting après ce match et va corriger toutes ces choses. Au-delà de la défense, on devra être concentrées pendant 40 minutes. On ne peut pas perdre une seconde d’attention. Et en attaque, il faudra faire preuve de courage face à elles. »

L’autre barrage concernait également la partie de tableau des Bleues puisqu’il désignait l’adversaire de la Belgique en quart de finale. Face à la Corée du Sud, l’Allemagne n’a pas fait de détail en s’imposant 94-56 dans un match à sens unique.

Aux côtés de Frieda Buhner (17 points, 5 rebonds), coéquipière de Carla Leite à Portland, c’est Marie Guelich qui a brillé avec 19 points et 5 rebonds. L’ailière du New York Liberty a été plus discrète en attaque (8 points à 1/6 au tir), mais très présente dans les autres secteurs avec 11 rebonds et 4 passes.

L’Allemagne affrontera donc la Belgique jeudi à 17h45 pour une place en demi-finale.

Reste désormais à connaître les deux dernières affiches des quarts. La Chine et Porto Rico s’affrontent aujourd’hui à 17h45 pour déterminer l’adversaire de la France, tandis que l’Italie et l’Australie se disputeront à 20h45 le droit de défier l’Espagne.