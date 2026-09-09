Une Puma All-Pro Nitro 2 pour Flau’jae Johnson

Derrière Olivia Miles et Azzi Fudd, Flau’jae Johnson a été l’une des rookies les plus remarquables de cette classe 2026. Même si le Storm a connu une nouvelle saison galère, l’arrière de 22 ans a marqué les esprits en tournant à 14.1 points, 3.8 rebonds et 2.9 passes décisives en moyenne pour sa première année dans la ligue.

Au-delà de ses stats, on la remarque pour l’énergie débordante et la détermination avec laquelle elle joue, de la première à la dernière seconde. Des qualités qui ont plus à Puma, qui a décidé de lui dédicacer un coloris de sa All-Pro Nitro 2.

Le modèle opte pour une tige principalement entre marron et beige, tandis que la mousse Nitro ressort en beige, reposant sur une semelle extérieure translucide. Les finitions apparaissent en rose et vert, comme sur la languette où l’on distingue ce qui ressemble au logo de la joueuse, illustrant un «4» avec les doigts de la main, soit le numéro qu’elle portait à LSU et cette saison avec Seattle.

Pour ne rien gâcher, la Puma All-Pro Nitro 2 «Flau’jae» est en promo à 112 euros sur le site officiel de Puma.