Phil Jackson aura bientôt sa statue devant la salle des Lakers

Après Pat Riley, c’est au tour de Phil Jackson d’être immortalisé devant la salle des Lakers. La franchise de Los Angeles a annoncé qu’une statue de son ancien entraîneur sera dévoilée le 9 avril 2027, avant la réception des Wolves, une rencontre qui figure bien au calendrier des Lakers.

Le « Zen Master » deviendra ainsi la neuvième personnalité des Lakers à avoir droit à sa statue sur la « Star Plaza », aux côtés notamment de Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, Jerry West, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, Chick Hearn, Elgin Baylor et désormais Pat Riley, dont la statue a été dévoilée en février 2026.

« Phil Jackson incarne le basket qui gagne pour une bonne raison », a ainsi déclaré Jeanie Buss. « Son approche magistrale du coaching a permis de tirer le meilleur de certains des plus grands athlètes ayant pratiqué ce sport. Après avoir accepté l’invitation de mon père à rejoindre les Lakers, sa créativité incomparable et son engagement envers l’excellence ont restauré notre héritage de titres. »

Cinq titres en onze saisons

Arrivé à Los Angeles en 1999 après ses six titres avec les Bulls de Michael Jordan, Phil Jackson avait immédiatement transformé les Lakers de Shaquille O’Neal et Kobe Bryant en champions. Trois titres consécutifs avaient suivi, en 2000, 2001 et 2002, avant son départ en 2004.

Revenu sur le banc un an plus tard, il avait ensuite conduit Kobe Bryant et les Lakers à trois nouvelles Finals consécutives, avec deux nouveaux titres en 2009 et 2010. Au total, Kobe Bryant a ainsi remporté ses cinq bagues avec Phil Jackson sur le banc.

Au total, Phil Jackson a donc disputé sept Finals et remporté cinq titres en onze saisons à Los Angeles. Avec 610 victoires en saison régulière, il détient également le record de la franchise pour un entraîneur, auquel s’ajoutent 118 succès en playoffs. Les Lakers ont d’ailleurs participé aux playoffs lors de chacune de ses saisons sur leur banc.

Un bilan qui place évidemment Phil Jackson au cœur de l’histoire de la franchise. Et son influence à Los Angeles ne s’est pas totalement arrêtée en 2011 puisque, des années après son départ, Jeanie Buss expliquait encore consulter son ancien entraîneur sur les affaires des Lakers.

Déjà Hall of Famer et désigné parmi les 15 plus grands entraîneurs de l’histoire de la NBA en 2022, Phil Jackson va désormais rejoindre dans le bronze une bonne partie de ceux avec lesquels il a écrit l’histoire des Lakers.