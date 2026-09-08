Max Strus veut être le « glue guy » des Clippers

Max Strus n’a jamais été le joueur auquel une équipe confie le ballon pour multiplier les isolations, et cela lui convient parfaitement. Invité du podcast The Link with JB, le nouvel ailier des Clippers s’est même amusé de l’évolution de son jeu depuis ses années universitaires.

« J’en avais dans mon sac à la fac, mais plus maintenant », plaisante-t-il. « Il faut trouver sa spécialité et s’y consacrer. Je savais que mon tir allait me permettre d’aller sur le terrain et que ma défense allait m’y maintenir. C’est ce que j’ai fait. »

Passé par Chicago, Miami puis Cleveland avant de rejoindre Los Angeles, Max Strus s’est effectivement construit une carrière en acceptant un rôle bien défini. Avec une priorité : ne jamais devenir une cible défensive.

« Je n’ai peur de personne en défense »

Même lorsqu’il doit s’occuper des meilleurs attaquants adverses, Max Strus ne cherche pas à se cacher.

« Je vais défendre. Je n’ai peur de personne en défense. Je peux prendre le meilleur joueur adverse, peu importe. Il va marquer sur moi parce que tout le monde est tellement fort. De toute façon, on ne peut vraiment arrêter personne. La question, c’est donc de savoir comment lui compliquer les choses le plus possible. »

Une philosophie qui dépasse largement la défense. Prendre un rebond, faire circuler le ballon ou effectuer la passe supplémentaire sont autant de domaines dans lesquels l’ancien joueur du Heat estime pouvoir avoir un impact sans nécessairement prendre des tirs.

« Je n’ai pas besoin de shooter, ça me va. Je peux faire d’autres choses qui aident l’équipe à gagner et qui permettent à nos meilleurs joueurs d’être meilleurs. »

C’est d’ailleurs ainsi que Max Strus définit désormais son rôle : celui de « glue guy », ce joueur chargé de faire le lien entre les différentes pièces d’un collectif et de combler les espaces laissés par les stars.

Un profil qui pourrait s’avérer particulièrement précieux cette saison alors que les Clippers sont en pleine reconstruction après les départs de James Harden, Ivica Zubac puis Kawhi Leonard. Dans un collectif à reconstruire, la capacité de Strus à s’adapter aux besoins du moment devrait lui garantir une place importante.

« Rends-toi utile »

Les Clippers espèrent toutefois retrouver la meilleure version d’un joueur dont la dernière saison a été largement perturbée par une blessure au pied. Longtemps éloigné des terrains, Max Strus avait retrouvé de bonnes sensations lors de son retour avec Cleveland, compilant 11.2 points et 5.4 rebonds de moyenne en 12 rencontres de saison régulière, avec 40.2% de réussite à 3-points.

Mais au-delà des chiffres, il explique surtout raisonner en permanence en fonction de ses coéquipiers.

« Comment puis-je rendre Donovan Mitchell meilleur ? Comment puis-je rendre James Harden meilleur ? Comment puis-je rendre Jarrett Allen meilleur ? », énumère-t-il. « Il faut voir le jeu sous différents angles. Par exemple : ‘OK, Jarrett Allen n’a pas touché le ballon depuis dix minutes. Je vais faire un main-à-main avec lui et essayer de l’envoyer au alley-oop’, quelque chose comme ça. Ou alors, si j’ai l’impression que je n’ai pas eu de tir, je me dis : ‘OK, va chercher un rebond offensif.’ Si on ne te donne pas le ballon, va le chercher toi-même. C’est ce genre de choses. Je ne vais pas rester là à m’apitoyer sur mon sort parce que je ne shoote pas ou que je ne suis pas impliqué dans le jeu. Rends-toi utile. »

Une devise qui résume finalement toute la carrière de Max Strus. À défaut d’avoir besoin du ballon pour exister, le nouveau Clipper veut surtout s’assurer que sa présence rende le collectif meilleur.

Max Strus Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHI 2 3:00 66.7 0.0 100.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2020-21 MIA 39 13:00 45.5 33.8 66.7 0.1 0.9 1.1 0.6 1.1 0.3 0.2 0.1 6.1 2021-22 MIA 68 23:20 44.1 41.0 79.2 0.4 2.6 3.0 1.4 1.7 0.4 0.8 0.2 10.6 2022-23 MIA 80 28:24 41.0 35.0 87.6 0.6 2.6 3.2 2.1 2.1 0.5 0.9 0.2 11.5 2023-24 CLE 70 31:59 41.8 35.1 79.4 0.9 3.9 4.8 4.0 2.4 0.9 1.6 0.4 12.2 2024-25 CLE 50 25:28 44.2 38.6 82.4 1.1 3.3 4.3 3.2 2.1 0.5 1.1 0.2 9.4 2025-26 CLE 12 24:00 44.3 40.2 77.8 0.8 4.7 5.4 2.0 2.8 0.3 0.8 0.0 11.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.