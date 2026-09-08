Anthony Edwards adore le « trashtalking », surtout dans les salles les plus chaudes

En NBA, ils sont plusieurs à faire perdurer l’héritage du « trashtalking » et Kevin Durant est sans doute l’un des plus réputés en la matière, aussi bien avec ses adversaires qu’avec les supporters. Chez la nouvelle génération, Anthony Edwards n’est pas en reste et il ne s’en cache absolument pas.

L’arrière de Minnesota a évoqué son goût pour le « trashtalking » dans sa dernière vidéo YouTube, tournée aux côtés du pilote italien Kimi Antonelli dans le cadre d’un « crossover » pour adidas.

« Beaucoup de joueurs ne font pas de trashtalking, mais moi j’en fais, oui », assume-t-il sans détour. « Si je marque beaucoup de points, je commence à dire des folies ! Du genre : ‘Ils ne peuvent pas défendre sur moi !’ ou : ‘Il n’est pas au niveau !’ Je parle vraiment beaucoup. Je fais aussi du trashtalking pour mes coéquipiers. Si l’un d’eux fait un bon match, je vais parler pour lui. Je lui dis de ne rien dire et que je m’en occupe pour lui. »

Plus le public le chambre, plus Edwards se régale

Le « trashtalking » fait donc partie intégrante du jeu d’Anthony Edwards, qui semble galvanisé lorsque le public adverse lui répond. Le quadruple All-Star a d’ailleurs ses salles favorites lorsqu’il évolue loin du Minnesota.

« New York, Boston, Philly et chez moi à Atlanta », énumère-t-il. « Mais c’est dur de jouer au Madison Square Garden. C’est une salle mythique, mais c’est dur d’y jouer. Il faut être prêt pour le public. Boston, c’est la même chose que New York, les fans sont fous et disent des dingueries. Pareil à Philadelphie. »

La saison dernière, Anthony Edwards avait encore brillé « chez lui » à Atlanta (30 points à 10/18), sa ville natale. Il avait en revanche beaucoup plus souffert à New York (15 points à 5/13) et Philadelphie (8 points à 3/15). Les Wolves s’étaient d’ailleurs inclinés lors de ces trois déplacements, tandis que leur star avait manqué le voyage à Boston.

De quoi laisser quelques comptes à régler à « Ant-Man » dans les salles de l’Est qu’il apprécie justement le plus.

Anthony Edwards Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MIN 72 32:08 41.7 32.9 77.6 0.8 3.8 4.7 2.9 1.8 1.1 2.2 0.5 19.3 2021-22 MIN 72 34:15 44.1 35.7 78.6 0.9 3.9 4.8 3.8 2.3 1.5 2.6 0.6 21.3 2022-23 MIN 79 35:58 45.9 36.9 75.6 0.6 5.2 5.8 4.4 2.4 1.6 3.3 0.7 24.6 2023-24 MIN 79 35:04 46.1 35.7 83.6 0.7 4.8 5.4 5.1 1.8 1.3 3.1 0.5 25.9 2024-25 MIN 79 36:21 44.7 39.5 83.7 0.8 4.9 5.7 4.5 1.9 1.2 3.2 0.6 27.6 2025-26 MIN 61 35:02 48.9 39.9 79.6 0.6 4.4 5.0 3.7 1.9 1.4 2.9 0.8 28.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.