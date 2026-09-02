Pourquoi Kevin Durant continue-t-il de répondre à ses « haters » ?

Avec Kevin Durant, mieux vaut savoir à quoi s’attendre avant de tenter de le provoquer. Car contrairement à ceux qui préfèrent ignorer les spectateurs, l’ailier de Houston prend volontiers le temps de leur répondre.

Invité de Boardroom Talks pour un entretien de plus d’une heure, le futur Hall of Famer a expliqué pourquoi il refusait de laisser passer certaines provocations.

« Ce n’est pas du rage-bait (de la provocation) si tu ressors de l’échange complètement détruit », sourit-il. « Je vais te toucher en plein dans l’âme. Ça devient vraiment personnel. Je peux aller jusqu’à dire : ‘Je suis bien meilleur que toi dans la vie. J’ai accompli ce que tu rêves de faire. C’est toi qui me regardes. Tu paies mon loyer.’ Je peux aller aussi loin parce que tu n’as pas besoin de me parler comme ça. »

Pour Kevin Durant, les supporters ont le droit d’encourager ou de réagir à ce qui se passe sur le terrain. Mais ceux qui cherchent volontairement à provoquer une réaction doivent ensuite accepter la réponse.

« Les gens savent que si on me dit quelque chose, je vais répondre »

KD estime même que certains spectateurs paient justement leur billet dans l’espoir de vivre ce genre d’interaction. « Ils se disent : ‘C’est pour ça que j’ai acheté mon billet, pour voir qui sont vraiment ces gars.’ Certains joueurs vont les ignorer, mais maintenant, les gens savent que s’ils me disent quelque chose, je vais leur répondre. »

Et lorsqu’on lui demande comment il se sent après avoir remis un spectateur à sa place, Kevin Durant ne manque évidemment pas de répartie : « Je suis très heureux de pouvoir leur offrir l’un des souvenirs les plus marquants de leur vie. C’est aussi simple que ça. »

En revanche, le double champion NBA pose une limite : il ne veut pas faire expulser les spectateurs simplement parce qu’ils le provoquent. Lorsqu’il évoluait à Phoenix, un échange avec une supportrice de Dallas était ainsi devenu viral. Après l’avoir insulté, celle-ci avait tenté de lui serrer la main lorsque Kevin Durant était venu lui répondre. La sécurité avait alors proposé au joueur de la faire sortir de la salle, ce qu’il avait refusé.

« Je n’aime pas faire expulser les gens lorsqu’ils me chahutent », explique-t-il. « Parce que je sais que je vais marquer mes paniers ce soir-là. Donc je vais simplement me servir de vous comme motivation. »

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 78 36:25 52.0 41.3 87.4 0.5 4.9 5.5 4.8 1.8 0.8 3.2 0.9 26.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.