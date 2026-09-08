L’incertitude plane encore à un mois de la présaison : Ja Morant va-t-il réussir à relancer sa carrière à Portland ? Le meneur espère en tout cas lancer une nouvelle dynamique dans l’Oregon. Même si la concurrence s’annonce rude, il pourra notamment compter sur l’apport de Damian Lillard à ses côtés.

Ce qui est sur en revanche, c’est que Ja Morant portera ses Nike Ja 4 à la rentrée, un modèle qui fait encore saliver toute la France, où sa sortie est finalement prévue pour ce jeudi avec un premier coloris Nightmare, à retrouver sur Baset4Ballers !

Tout devrait s’enchaîner par la suite, et on devrait rapidement retrouver ce coloris « Dark Mode ». Celui se présente avec une tige noire assortie de touches de bleu et comportant des finitions en gris métal, pour faire ressortir notamment les logos « Swoosh », inversé sur le côté extérieur. Le logo du meneur apparaît toujours sur la languette également en bleu.

La Nike Ja 4 « Dark Mode » est déjà disponible aux Etats-Unis au prix de 130 dollars. Le tour du marché européen arrive !

(Via SneakerNews)