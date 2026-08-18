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Un mois de retard pour la Ja 4

Publié le 18/08/2026 à 14:39 Twitter Facebook

Nike – Initialement annoncée pour mi-août, la quatrième chaussure signature de Ja Morant sortira le 10 septembre en France.

ja 4

Lentement mais sûrement, la Nike Ja 4 prépare son arrivée sur le territoire français ! Alors qu’on a un temps espéré la sortie du modèle pour le 13 août (comme aux Etats-Unis), il faudra finalement patienter encore un peu.

La quatrième chaussure signature de Ja Morant a fait évoluer son design tout en gardant l’ADN du modèle précédent, avec un swoosh latéral disposé pour former un « JA » associé à un renfort latéral triangulaire en TPU. A noter que la semelle intermédiaire est composée d’une mousse Cushlon 3.0.

Comme attendu, la Nike Ja 4 sortira sous ce magnifique coloris baptisé « Nightmare », avec une tige offrant un dégradé allant du vert au bleu avec des touches de noir et doré, notamment sur les logos « Swoosh », inversé sur le côté extérieur. Le logo du meneur apparaît toujours sur la languette.

Après avoir enchaîné les saisons compliquées à Memphis, Ja Morant s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec sa nouvelle chaussure signature du côté de Portland, où il fera équipe avec Damian Lillard pour l’épauler à la mène. Reste donc à espérer que cette Nike Ja 4 l’accompagnera du mieux possible vers les sommets !

La Nike Ja 4 « Nightmare » est désormais annoncée pour le 10 septembre et sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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