Un mois de retard pour la Ja 4

Lentement mais sûrement, la Nike Ja 4 prépare son arrivée sur le territoire français ! Alors qu’on a un temps espéré la sortie du modèle pour le 13 août (comme aux Etats-Unis), il faudra finalement patienter encore un peu.
La quatrième chaussure signature de Ja Morant a fait évoluer son design tout en gardant l’ADN du modèle précédent, avec un swoosh latéral disposé pour former un « JA » associé à un renfort latéral triangulaire en TPU. A noter que la semelle intermédiaire est composée d’une mousse Cushlon 3.0.
Comme attendu, la Nike Ja 4 sortira sous ce magnifique coloris baptisé « Nightmare », avec une tige offrant un dégradé allant du vert au bleu avec des touches de noir et doré, notamment sur les logos « Swoosh », inversé sur le côté extérieur. Le logo du meneur apparaît toujours sur la languette.
Après avoir enchaîné les saisons compliquées à Memphis, Ja Morant s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec sa nouvelle chaussure signature du côté de Portland, où il fera équipe avec Damian Lillard pour l’épauler à la mène. Reste donc à espérer que cette Nike Ja 4 l’accompagnera du mieux possible vers les sommets !
La Nike Ja 4 « Nightmare » est désormais annoncée pour le 10 septembre et sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.