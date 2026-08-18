Un mois de retard pour la Ja 4

Lentement mais sûrement, la Nike Ja 4 prépare son arrivée sur le territoire français ! Alors qu’on a un temps espéré la sortie du modèle pour le 13 août (comme aux Etats-Unis), il faudra finalement patienter encore un peu.

La quatrième chaussure signature de Ja Morant a fait évoluer son design tout en gardant l’ADN du modèle précédent, avec un swoosh latéral disposé pour former un « JA » associé à un renfort latéral triangulaire en TPU. A noter que la semelle intermédiaire est composée d’une mousse Cushlon 3.0.

Comme attendu, la Nike Ja 4 sortira sous ce magnifique coloris baptisé « Nightmare », avec une tige offrant un dégradé allant du vert au bleu avec des touches de noir et doré, notamment sur les logos « Swoosh », inversé sur le côté extérieur. Le logo du meneur apparaît toujours sur la languette.

Après avoir enchaîné les saisons compliquées à Memphis, Ja Morant s’apprête à ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec sa nouvelle chaussure signature du côté de Portland, où il fera équipe avec Damian Lillard pour l’épauler à la mène. Reste donc à espérer que cette Nike Ja 4 l’accompagnera du mieux possible vers les sommets !

La Nike Ja 4 « Nightmare » est désormais annoncée pour le 10 septembre et sera à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 130 euros.

Ajoutez Basket USA comme source préférée sur Google Retrouvez nos articles plus souvent et facilement dans vos résultats de recherche Google et actualités à la Une. Suivre sur Google