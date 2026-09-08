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Des nouvelles de la MB.06

Publié le 8/09/2026 à 16:50 Twitter Facebook

Sneakers – La sortie de la sixième chaussure signature de LaMelo Ball en collaboration avec Puma se précise pour la fin du mois, officiellement sur le continent nord-américain pour l’instant.

La hype continue de monter doucement à l’approche de la sortie de la MB.06. Attendue pour le 25 septembre sur le sol nord-américain (et potentiellement en France), la sixième chaussure signature de LaMelo Ball avec Puma est déjà sortie… à Porto Rico ! Le modèle a en effet fait l’objet d’une sortie anticipée aux couleurs du drapeau de l’île des Caraïbes.

Le premier coloris à investir le marché nord-américain est déjà connu. Ce sera la version « Shooting Star » en violet et bleu turquoise qui mettra à l’honneur la sixième chaussure signature du nouveau meneur de Minnesota.

La suite ? Ce pourrait être ce coloris « Black Gold », étonnamment sobre pour le coup puisqu’il s’habille d’une tige et d’une semelle en noir avec des finitions dorées. Celles-ci ne manquent pas en revanche avec encore une foule de détails et motifs pour orner la paire, comme le phénix présent sur la languette et le talon, et les mentions « Rare », « Not from here » ou encore « 1 of 1 ». et bien d’autres.

Quelques images de ces deux coloris annoncés à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

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Journaliste Romain Davesne

« All-Around Player » : rédacteur complet par excellence, capable d'évoluer à plusieurs postes (NBA, Sneakers, Jeux Vidéo...) grâce à une large palette technique !
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