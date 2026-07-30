Les premiers pas de la MB.06 !

En plus de vivre sur une superbe île, les habitants de Porto Rico vont avoir l’honneur d’être les premiers chanceux à pouvoir s’octroyer une paire de Puma MB.06, la prochaine chaussure signature de LaMelo Ball. Le meneur a choisi l’île de l’océan atlantique pour officialiser le lancement de sa prochaine paire, qui sera commercialisée exclusivement sur l’île, où il est très populaire, à partir de ce vendredi.

En attendant de voir le meneur porter la MB.06 en NBA aux côtés d’Anthony Edwards avec les Wolves à la rentrée, c’est donc l’occasion d’apprécier ce tout nouveau modèle. Après avoir innové avec ses sangles en forme d’ailes sur la MB.05, la chaussure signature va cette fois se présenter avec un motif circulaire sur les côtés.

On retrouve en revanche les mêmes motifs « signature » comme le phénix présent sur la languette et le talon, et les mentions « Rare », « Not from here » ou encore « 1 of 1 ». Ce premier coloris aux différents tons bleu, assorti de touches de rouge et blanc, emprunte les couleurs de Porto Rico, avec le drapeau figurant sur la languette.

La campagne de promotion est lancée, Puma ne devrait plus tarder à passer à la vitesse supérieure, notamment au niveau de la date de sortie mondiale de cette MB.06

(Via SneakerNews)