DAZN concrétise son offensive en NBA avec déjà sept franchises

Les discussions n’auront pas traîné. Fin juillet, DAZN était annoncé en négociations avec neuf franchises NBA, avec l’ambition de profiter de la profonde recomposition du marché américain des droits TV locaux. Un peu plus d’un mois plus tard, une bonne partie de ces pistes sont devenues réalité.

Après avoir conclu un accord avec MSG Networks et YES Network, qui diffusent notamment les rencontres des Knicks et des Nets, DAZN a successivement ajouté les Wolves, les Pacers, les Cavaliers, les Spurs et désormais le Magic à son portefeuille NBA.

Pour Minnesota, l’accord a été officialisé dès le 30 juillet. La plateforme devient le nouveau diffuseur local de la franchise, avec 15 rencontres proposées gratuitement. Indiana est allé encore plus loin puisque DAZN est devenu son partenaire exclusif de streaming, avec 22 matchs de saison régulière accessibles gratuitement.

Cleveland mise sur une diffusion nouvelle génération

Début septembre, l’offensive s’est encore accélérée. Les Cavaliers ont signé un accord pluriannuel avec DAZN pour tous leurs matchs qui ne sont pas diffusés nationalement.

Cleveland produira désormais lui-même ses rencontres via son réseau RESN, avec une réalisation particulièrement ambitieuse : 19 caméras, données intégrées à l’image, réalité augmentée, angles alternatifs et possibilité de composer son propre « multiview ». Là encore, 15 matchs seront proposés gratuitement.

Les Spurs ont officialisé leur accord le lendemain, avant que le Magic ne fasse de même. À Orlando, DAZN diffusera tous les matchs locaux non exclusifs nationalement, pour un peu moins de 20 dollars par mois.

La franchise floridienne conserve toutefois une diffusion gratuite à la télévision locale. Une formule hybride qui illustre le nouveau paysage audiovisuel de la NBA : le streaming permet aux équipes de vendre directement leurs matchs aux supporters, sans abandonner complètement les chaînes gratuites qui assurent leur visibilité régionale.

Sept sur neuf, et bientôt davantage ?

Sur les neuf franchises évoquées fin juillet, seuls les Grizzlies et les Hornets n’ont donc pas encore concrétisé leur rapprochement avec DAZN. À l’inverse, la plateforme a également conclu depuis un accord avec Monumental Sports Network afin de distribuer les rencontres des Wizards et d’autres équipes de Washington.

Cette multiplication des partenariats dépasse donc largement quelques contrats isolés. DAZN cherche à prendre position sur le marché des droits locaux au moment où la NBA réfléchit à centraliser une partie de ces retransmissions à partir de la saison 2027/28.

« Nous adorons l’idée d’agréger les droits locaux au niveau national », expliquait ainsi le patron de DAZN, Shay Segev, cet été. « Cela correspond parfaitement à notre stratégie. Ce n’est que le début. » Un peu plus de six semaines plus tard, la répétition générale est déjà très bien avancée…