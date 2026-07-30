DAZN bientôt partenaire de neuf franchises NBA

Bien connu en Europe, et notamment diffuseur de la Betclic Élite en France, DAZN veut désormais changer de dimension aux États-Unis. Après être devenue la plateforme de streaming exclusive de MSG Networks et YES Network, l’entreprise britannique serait sur le point de conclure des accords avec sept autres franchises NBA.

À partir de la saison prochaine, les abonnés américains pourront ainsi passer par DAZN pour suivre les rencontres des Knicks et des Nets qui ne sont pas diffusées sur une antenne nationale. La plateforme accueillera également les programmes des Rangers, Islanders, Devils, Sabres et Yankees, avec une migration progressive des utilisateurs de l’application Gotham Sports.

Mais selon Sports Business Journal, DAZN ne compte pas s’arrêter au marché new-yorkais. La plateforme serait proche de récupérer les droits locaux des Cavaliers, Timberwolves, Pacers, Spurs et Grizzlies.

Des discussions seraient également en cours avec le Magic et les Hornets pour des accords de streaming non exclusifs. DAZN pourrait donc devenir dès la saison prochaine le partenaire numérique de neuf franchises NBA.

Jusqu’ici surtout identifiée aux sports de combat sur le marché américain, la plateforme accélère ainsi brutalement son implantation dans le sport professionnel local.

« Nous discutons avec beaucoup d’autres équipes, et je peux vous promettre que d’autres suivront très bientôt », assure son directeur général, Shay Segev.

Une répétition avant le futur hub de la NBA

Cette offensive s’inscrit dans un projet beaucoup plus vaste. À partir de la saison 2027/28, la NBA souhaite regrouper les retransmissions locales de plusieurs franchises au sein d’un même « hub » numérique national.

Amazon, ESPN, YouTube TV et DAZN feraient partie des candidats susceptibles d’accueillir cette nouvelle offre, dont la valeur globale pourrait dépasser un milliard de dollars par an.

DAZN ne cache d’ailleurs pas son intérêt pour ce futur marché.

« Nous adorons l’idée d’agréger les droits locaux au niveau national », répond Shay Segev, interrogé sur le projet de la NBA. « Cela correspond parfaitement à notre stratégie. Ce n’est que le début. »

La plupart des accords actuellement négociés ne porteraient ainsi que sur une saison, ou comprendraient une clause de sortie à l’été 2027. Les franchises conserveraient donc la possibilité de rejoindre facilement la future plateforme centralisée de la ligue.

Entre streaming et télévision gratuite

DAZN ne proposerait toutefois pas le même dispositif sur tous les marchés. Pour Cleveland, Minnesota, Indiana, San Antonio et Memphis, la plateforme récupérerait l’essentiel des retransmissions locales.

Une partie des rencontres, autour d’une quinzaine par équipe, resterait néanmoins accessible gratuitement sur une chaîne locale afin de préserver la visibilité des franchises auprès du grand public.

Le Magic et les Hornets privilégieraient plutôt une formule hybride, combinant une diffusion sur la télévision hertzienne et une offre directe sur DAZN.

D’autres équipes devraient choisir une voie différente. Le Thunder envisage toujours de conserver un système indépendant, tandis que les Clippers pourraient relancer leur propre plateforme de streaming, dans la continuité de ClipperVision, ou se tourner vers une chaîne locale de Los Angeles.

Pour convaincre les franchises, DAZN proposerait des garanties financières comprises entre 8 et plus de 20 millions de dollars selon la taille des marchés. Des revenus supplémentaires pourraient provenir des abonnements, de la publicité et des accords avec les chaînes locales. Certaines équipes se verraient même proposer une participation au capital de l’entreprise.

Pour DAZN, la saison prochaine fera donc figure de répétition : la plateforme veut démontrer qu’elle peut gérer les retransmissions locales d’une partie de la NBA avant de tenter de décrocher le futur contrat national de la ligue.