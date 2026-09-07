Lee Hyun-jung sur les traces du seul Sud-Coréen passé par la NBA

Plus de vingt ans après Ha Seung-jin, la Corée du Sud aura-t-elle un nouveau joueur en NBA ? L’histoire pourrait à nouveau s’écrire à Portland puisque Lee Hyun-jung s’est engagé avec les Blazers via un contrat « Exhibit 10 ».

À 25 ans, l’ailier va ainsi participer au training camp de la franchise de l’Oregon avec l’objectif de décrocher une place dans l’effectif. Rien n’est garanti puisque ce type de contrat peut être transformé en « two-way contract », mais peut également permettre au joueur de rejoindre le Rip City Remix, l’équipe affiliée de Portland en G-League.

Son agence, Epic Sports, a d’ailleurs expliqué qu’elle voulait initialement obtenir directement un « two-way contract », considérant néanmoins cet Exhibit 10 comme « un point de départ important » pour enfin atteindre la NBA.

Car ce n’est pas la première fois que Lee Hyun-jung frappe à la porte de la Grande Ligue. Présent à la Draft 2022, le shooteur sortait alors de Davidson, l’ancienne université de Stephen Curry. Une blessure au pied, survenue quelques jours avant la Draft, avait toutefois sérieusement compliqué ses plans.

Deux titres avant de retenter sa chance

Passé ensuite par les Santa Cruz Warriors en G-League, puis par l’Australie et le Japon, Lee Hyun-jung arrive surtout lancé par deux saisons couronnées de succès. Champion de NBL en 2025 avec les Illawarra Hawks, il a récidivé cette année avec Nagasaki, décrochant au passage le trophée de MVP des Finals de B.League.

Ses performances lui ont permis de revenir dans le radar NBA. Cet été, il a participé à la Summer League avec les Spurs, inscrivant notamment 22 points face au Jazz avec quatre paniers à 3-points. Il a ensuite participé à des mini-camps organisés par Boston et New Orleans avant que Portland ne lui offre finalement sa chance.

Une destination symbolique puisque Ha Seung-jin, seul Sud-Coréen à avoir disputé un match NBA, avait été sélectionné par ces mêmes Blazers en 46e position de la Draft 2004. L’immense pivot de 2m21 avait disputé 46 rencontres en deux saisons avec Portland, pour 1.5 point et 1.5 rebond de moyenne.

Depuis son dernier match en 2006, aucun Sud-Coréen n’a foulé un parquet NBA. Vingt ans plus tard, Lee Hyun-jung va tenter de mettre fin à cette attente. Et, comme son prédécesseur, son rêve américain passera par Portland.