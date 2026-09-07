Dawn Staley à l’honneur sur la Nike A’Two !

Petite surprise à l’occasion de la Coupe du Monde pour le deuxième modèle signature d’A’ja Wilson avec Nike. La grande absente de la compétition compte bien faire briller la Nike A’Two lors du rendez-vous berlinois avec la sortie d’un coloris surprise, dédié à la meneuse de légende Dawn Staley !

La poste 1 a notamment brillé en WNBA dans les années 2000, au Sting de Charlotte puis aux Comets de Houston. Avant cela, on l’a également retrouvée du côté de Tarbes en 1994-1995, coaché à l’époque par Jean-Pierre Siutat ! Pour A’ja Wilson, le lien s’est noué lors des quatre années passées aux Gamecocks de South Carolina, de 2014 à 2018, durant lesquelles Dawn Staley oeuvrait en tant que coach, et avec qui elle a remporté le titre NCAA en 2017.

La Nike A’Two « Dawn Staley » se distingue par une base en cuir blanc assortie de finitions en noir et gris et quelques touches de jaune, notamment pour faire ressortir les logos comme le Nike, la signature d’A’ja Wilson et son logo, et celui de la joueuse comme le coloris de la Nike Zoom S5 dédié à Dawn Staley à l’époque.

La Nike A’Two « Dawn Staley » est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.