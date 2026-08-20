La Nike A’Two « Mirrored » fait le doublé

La promotion de la ligne signature d’A’Ja Wilson a permis d’en savoir plus sur les goûts de l’intérieure des Aces, notamment concernant ses couleurs préférées. Il y a bien sûr le rose, qui a été utilisé sur bon nombre des coloris de la Nike A’One puis de la Nike A’Two, et bien sur la couleur or, pour illustrer ses nombreux succès, elle qui a été trois fois championne WNBA, quatre fois MVP de la saison et deux fois MVP des Finals, mais aussi deux fois championne olympique.

La superstar de Las Vegas n’hésite pas à s’autoriser quelques écarts pour autant sur la Nike A’Two, avec le coloris « White Label » entièrement blanc, sorti la semaine passée, et aujourd’hui la version « Mirrored » .

Celle-ci se distingue par sa tige habillée d’une base blanche avec des superpositions en gris-argent et des finitions en noir, pour faire ressortir le Swoosh latéral ou la signature de la joueuse présente sur le talon. Son logo apparaît également en gris métal pour compléter le tout.

La Nike A’Two « Mirrored » étoffe la collection des coloris disponibles en France, puisqu’on en compte désormais cinq. Elle est à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 160 euros.