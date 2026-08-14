Le suspense est enfin terminé, la Nike A’Two «White Label» d’A’ja Wilson est bien arrivée en France ! Nike a décidé de marquer le coup en sortant une collection « White Label » à l’occasion du dernier WNBA All-Star Game le 25 juillet dernier. Si la poste 5 des Aces n’a pas spécialement brillé ce soir là, préférant mettre la bonne ambiance et apporter son humeur blagueuse, ce coloris White Label vaut tout de même le coup d’œil.

La Nike A’Two «White Label» arbore ainsi une tige 100% blanche assortie de finitions métalliques, sur le « swoosh » latéral ou bien le logo d’A’ja Wilson sur la languette. Pour rappel, la semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

Sur les parquets, A’ja Wilson a très vite retrouvé ses standards depuis le All-Star Game, et vient notamment d’être nommée meilleure joueuse du mois dans la conférence Ouest.

La Nike A’Two « White Label » est disponible depuis aujourd’hui sur Basker4Ballers au prix de 160 euros.

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