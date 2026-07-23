La Nike A’Two lance la collection « White Label »

C’était il y a déjà deux mois. La Nike A’Two, deuxième chaussure signature d’A’ja Wilson, faisait ses premiers pas. Deux mois plus tard, l’intérieure des Las Vegas Aces a encore répondu aux attentes, et sa chaussure aussi !

Les deux vont donc se retrouver dans la lumière au WNBA All-Star Game ce week-end, Nike ayant décidé de marquer le coup en sortant une collection « White Label » pour l’occasion. La Nike A’Two affiche une tige 100% blanche assortie de finitions métalliques, sur le « swoosh » latéral ou bien le logo d’A’ja Wilson sur la languette.

Pour rappel, la semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

Annoncée sur le sol nord-américain au prix de 160 dollars à partir de ce vendredi, à la veille du match des étoiles qui aura lieu à Chicago, la Nike A’Two pourrait prochainement investir le marché européen.

(Via NiceKicks)