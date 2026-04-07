Les images officielles de la Nike A’Two d’A’ja Wilson

« La A’One a été une aventure, un véritable privilège… », a-t-elle déclaré. « La A’Two est une évolution de cette base solide. Elle est encore mieux, plus audacieuse et me correspond encore plus. J’ai mis tout mon cœur dans cette chaussure et dans cette collection, afin de créer quelque chose auquel tout le monde peut continuer à s’identifier, des filles aux enfants en passant par les gars ».

A’ja Wilson ne manquait pas d’enthousiasme lors de son passage à Paris début mars dans le cadre de sa tournée promotionnelle. Et pour cause, l’intérieure championne WNBA et des Finals était venue avec sa toute nouvelle chaussure signature dans ses bagages, la Nike A’Two !

Les photos officielles dévoilées par Nike avec un premier coloris principalement rose permettent d’apprécier l’évolution de ce deuxième modèle, avec une tige inspirée de perles et composée d’un moulage en cuir synthétique pour œuvrer sur le maintien. L’ensemble est assorti de finitions aux tons iridescents, sur le « Swoosh » latéral, le logo de la joueuse ou encore le renfort à la base du talon.

La semelle intermédiaire en mousse Cushlon 3.0 comporte cette fois une large unité Zoom Air sous l’avant du pied, et les finitions de la semelle extérieure ont également été revues pour plus de dynamisme.

L’occasion enfin de confirmer que la sortie mondiale de la Nike A’Two aura bien lieu le 2 mai, et qu’elle sera notamment à retrouver sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.