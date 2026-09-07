Pour Joakim Noah, Damian Lillard peut aider Ja Morant à se relancer

Et si le départ de Ja Morant de Memphis vers Portland pouvait lui permettre de relancer sa carrière ? Même s’il n’a aucun lien avec les Blazers, Joakim Noah s’est exprimé sur ce transfert qui offre à l’ancien meneur des Grizzlies l’occasion de repartir sur de nouvelles bases, après plusieurs saisons marquées par les blessures, les dérapages extra-sportifs et les suspensions.

En envoyant Ja Morant dans l’Oregon, Memphis a définitivement tourné la page de son ancien noyau, après les départs successifs de Steven Adams, Dillon Brooks, Desmond Bane et Jaren Jackson Jr.

À Portland, Ja Morant va ainsi pouvoir évoluer dans un environnement totalement différent. Un changement qui peut lui faire du bien selon « Jooks ».

« Je l’espère. Quand tu es jeune, tu peux faire certaines erreurs, mais il te faut aussi rebondir. Je pense que, dans un nouveau décor, parfois, ça peut faire toute la différence », a-t-il déclaré.

Joakim Noah sait lui aussi ce que représente une sanction en NBA, même si son expérience n’est évidemment pas comparable à celle de Ja Morant. Lors de sa saison rookie, l’ancien intérieur des Bulls avait notamment été suspendu par sa propre équipe après une altercation avec l’assistant Ron Adams à l’entraînement.

Damian Lillard comme mentor

Mais pour l’ancien pivot français, l’un des principaux atouts dont bénéficiera Ja Morant à Portland sera surtout la présence de Damian Lillard. Figure historique de la franchise, « Dame » va retrouver les parquets après une saison blanche provoquée par une rupture du tendon d’Achille.

Son expérience et son leadership pourraient ainsi être précieux pour Ja Morant, alors que les Blazers possèdent par ailleurs énormément de solutions sur les postes arrières, avec Scoot Henderson et Jrue Holiday également présents dans l’effectif.

« Je suis heureux qu’il soit à Portland. Le fait que Dame soit aussi là, de retour, signifie qu’il aura à ses côtés le leadership d’un vétéran au poste de meneur, quelqu’un qui pourra être derrière lui et l’aider par rapport aux choses qu’il a dû traverser, et qui pourra l’aider à devenir un meilleur meneur. Au bout du compte, ce qui compte, c’est de gagner des matchs de basket, et Portland a beaucoup de profondeur à ce poste. Ce sera donc intéressant de voir s’il arrive à s’intégrer aux côtés de ses nouveaux coéquipiers ».

Pour Joakim Noah, Portland possède en tout cas plusieurs ingrédients susceptibles de permettre à Ja Morant de retrouver de la stabilité, sur comme en dehors du terrain. « La salle est toujours blindée, les fans sont incroyables, et puis Portland, c’est l’air frais, les arbres… C’est un peu différent de Memphis », a-t-il conclu.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.