Isaiah Thomas prêt à disputer une ultime pige à l’étranger ?

Plus d’un an après ses derniers matchs avec les Salt Lake City Stars, en G-League, on pouvait penser que la carrière de basketteur d’Isaiah Thomas était terminée pour de bon. D’autant plus depuis qu’il est revenu chez les Celtics comme scout sur les circuits professionnel et universitaire.

Néanmoins, si l’on en croit ses dernières interventions sur les réseaux sociaux, « IT » n’a pas complètement abandonné l’idée de rejouer au basket. Histoire de raccrocher comme il le souhaite, au haut niveau, et non pas dans l’indifférence faute d’opportunités…

« Je veux aller jouer à l’étranger pendant un an ! Je veux vivre cette expérience ! Et aller mettre la misère à ces gars de l’autre côté de l’océan ! », a ainsi écrit l’ancien meneur de 37 ans sur X/Twitter, confirmant surtout que la piste de l’étranger est désormais très concrète à ses yeux.

Interpellé ensuite par plusieurs internautes, certains lui reprochant d’être « trop petit », lorsque d’autres lui ont indiqué qu’il avait trop longtemps « attendu pour rien » une nouvelle chance en NBA, Isaiah Thomas a laissé entendre qu’il avait désormais « envie » de tenter l’aventure à l’international.

Quel niveau et quel rôle ?

Et dans un rôle bien précis : « Je ne veux plus scorer. C’est devenu chiant… Mais je serais le meilleur meneur de jeu là-bas. C’est aussi simple que ça !!! », a répondu celui qui avait terminé cinquième du vote pour le MVP en 2017.

Puis d’ajouter, dans le même ton : « C’est drôle quand les gens disent que je ne pourrais plus [mettre la misère aux défenseurs] comme avant… Pourquoi ne pourrais-je pas le faire ? Je n’ai même plus envie de jouer comme ça, de toute façon… Si je rejouais, je serais un simple meneur de jeu et je ferais juste des passes. Je dominerais la ligue à la moyenne de passes décisives… Et je montrerais à quel point c’est facile de le faire. »

Une confiance toujours intacte, même si sa dernière apparition en NBA remonte désormais à la saison 2023/24, avec Phoenix. Depuis, Isaiah Thomas a surtout tenté de rester dans les radars via la G-League, où il avait encore montré qu’il pouvait scorer à haut niveau.

À plusieurs reprises ces derniers mois, il avait déjà fait part de son souhait de « disputer une année supplémentaire » et de « mettre un terme à [sa] carrière par choix », tout en évoquant la possibilité de partir à l’étranger, et notamment en Europe.

« J’aimerais beaucoup partir à l’étranger, mais c’est difficile pour moi parce que mes enfants sont un peu plus âgés et je n’aime pas manquer tout ce qu’ils font. Mais je ne veux pas non plus écarter cette option. J’aimerais beaucoup y aller pour vivre cette expérience, être dans la bonne ville, dans la bonne situation et jouer là-bas pendant un an », expliquait-il alors. « J’aime jouer au basket et je ne me contente pas de cette situation. Je veux juste que tout le monde sache que je suis toujours prêt et toujours au top. Vous voyez ce que font encore les meilleurs joueurs à 36 ou 37 ans… Je peux avoir autant d’impact qu’eux sur le jeu. Compte tenu de mon expérience et de tout ce que j’ai vécu, je pense que ça pourrait aussi aider un jeune meneur. »

Isaiah Thomas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAC 65 26 44.8 37.9 83.2 0.7 1.9 2.6 4.1 1.9 0.8 1.6 0.1 11.5 2012-13 SAC 79 27 44.0 35.8 88.2 0.4 1.7 2.0 4.0 2.1 0.9 1.8 0.0 13.9 2013-14 SAC 72 35 45.3 34.9 85.0 0.7 2.3 2.9 6.3 2.6 1.3 3.0 0.1 20.4 2014-15 * All Teams 67 26 42.0 37.3 86.8 0.5 1.8 2.3 4.2 2.2 0.9 2.1 0.1 16.4 2014-15 * PHX 46 26 42.6 39.1 87.2 0.6 1.8 2.4 3.7 2.3 1.0 1.9 0.1 15.2 2014-15 * BOS 21 26 41.1 34.5 86.1 0.3 1.8 2.1 5.4 2.1 0.6 2.6 0.0 19.1 2015-16 BOS 82 32 42.8 35.9 87.1 0.6 2.4 3.0 6.2 2.0 1.1 2.7 0.1 22.2 2016-17 BOS 76 34 46.3 37.9 90.9 0.6 2.1 2.7 5.9 2.2 0.9 2.8 0.2 28.9 2017-18 * All Teams 32 27 37.3 29.3 89.3 0.5 1.6 2.1 4.8 1.8 0.5 3.0 0.1 15.2 2017-18 * LAL 17 27 38.3 32.7 92.1 0.6 1.5 2.1 5.0 1.9 0.4 3.2 0.1 15.6 2017-18 * CLE 15 27 36.1 25.3 86.8 0.5 1.6 2.1 4.5 1.7 0.6 2.7 0.1 14.7 2018-19 DEN 12 15 34.3 27.9 63.0 0.4 0.7 1.1 1.9 1.4 0.4 1.5 0.1 8.1 2019-20 WAS 40 23 40.8 41.3 81.6 0.3 1.4 1.7 3.7 1.9 0.3 1.9 0.2 12.2 2020-21 NOP 3 16 33.3 25.0 100.0 0.3 1.0 1.3 1.7 1.0 0.3 2.0 0.0 7.7 2021-22 * All Teams 22 15 40.1 33.7 84.6 0.2 1.1 1.3 1.6 1.6 0.3 0.7 0.2 8.4 2021-22 * CHA 17 13 43.3 39.7 93.3 0.2 1.1 1.2 1.4 1.3 0.4 0.6 0.2 8.3 2021-22 * LAL 4 25 30.8 22.7 72.7 0.3 1.8 2.0 1.5 3.0 0.0 1.3 0.5 9.3 2021-22 * DAL 1 13 37.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 Total 550 28 43.4 36.2 87.2 0.5 1.9 2.4 4.8 2.1 0.9 2.3 0.1 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.