Isaiah Thomas de retour aux Celtics… comme scout

Après avoir couru après une ultime chance en NBA durant des mois, voire des années, Isaiah Thomas s’est semble-t-il fait à l’idée que sa carrière de joueur est désormais derrière lui. Selon le Boston Globe, l’ancien meneur va devenir scout sur les circuits professionnel et universitaire.

Et l’ancien All-Star ne travaillera pas pour n’importe quelle franchise, puisque ce sont les Celtics qui l’ont embauché ! On apprend aussi qu’il sera basé à Seattle, où il a beaucoup d’attaches, et qu’il a déjà commencé à se mettre au travail, accompagnant les dirigeants de Boston lors du Draft Combine à Chicago. Histoire de se familiariser avec son nouveau rôle, mais aussi de faire passer des entretiens à certains « prospects ».

Apparu pour la dernière fois en NBA en 2024, avec les Suns, Isaiah Thomas a évidemment connu ses plus belles heures chez les Celtics, entre 2015 et 2017. Devenant All-Star à deux reprises et terminant même dans le Top 5 du vote pour le MVP 2017, avant qu’une blessure à la hanche ne vienne polluer sa fin de carrière.

Il y a quelques mois, Boston célébrait « IT » au TD Garden lors de sa cérémonie « The Tradition », récompensant les gloires du sport de la ville. Il disait alors vouloir « jouer une année supplémentaire » en NBA et « mettre un terme à sa carrière par choix ». Malheureusement pour lui, il n’en sera rien, et le voilà donc prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie, toujours dans le basket, et toujours avec les Celtics.