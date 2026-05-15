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Isaiah Thomas de retour aux Celtics… comme scout

Publié le 15/05/2026 à 8:45 Twitter Facebook

Passé par Boston entre 2015 et 2017, Isaiah Thomas y revient dans un rôle de scout sur les circuits professionnel et universitaire.

Après avoir couru après une ultime chance en NBA durant des mois, voire des années, Isaiah Thomas s’est semble-t-il fait à l’idée que sa carrière de joueur est désormais derrière lui. Selon le Boston Globe, l’ancien meneur va devenir scout sur les circuits professionnel et universitaire.

Et l’ancien All-Star ne travaillera pas pour n’importe quelle franchise, puisque ce sont les Celtics qui l’ont embauché ! On apprend aussi qu’il sera basé à Seattle, où il a beaucoup d’attaches, et qu’il a déjà commencé à se mettre au travail, accompagnant les dirigeants de Boston lors du Draft Combine à Chicago. Histoire de se familiariser avec son nouveau rôle, mais aussi de faire passer des entretiens à certains « prospects ».

Apparu pour la dernière fois en NBA en 2024, avec les Suns, Isaiah Thomas a évidemment connu ses plus belles heures chez les Celtics, entre 2015 et 2017. Devenant All-Star à deux reprises et terminant même dans le Top 5 du vote pour le MVP 2017, avant qu’une blessure à la hanche ne vienne polluer sa fin de carrière.

Il y a quelques mois, Boston célébrait « IT » au TD Garden lors de sa cérémonie « The Tradition », récompensant les gloires du sport de la ville. Il disait alors vouloir « jouer une année supplémentaire » en NBA et « mettre un terme à sa carrière par choix ». Malheureusement pour lui, il n’en sera rien, et le voilà donc prêt à entamer un nouveau chapitre de sa vie, toujours dans le basket, et toujours avec les Celtics.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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